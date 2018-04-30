 Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на границе двух Корей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.04.2018
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Мир

Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Хозяин Белого дома анонсировал "большой праздник" в случае успеха саммита с северокорейским лидером.

Фотографии Дональда Трампа и Ким Чен Ына в южнокорейском журнале

Фотографии Дональда Трампа и Ким Чен Ына в южнокорейском журнале

Президент США Дональд Трамп предложил встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Об этом хозяин Белого дома заявил в понедельник, 30 апреля, на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее в Twitter oн упомянул так называемый "Дом мира" в переговорном пункте на юге демилитаризованной зоны в качестве возможной площадки для диалога.

Контекст

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля попробуют договориться о достижении мира на полуострове. От успеха встречи во многом зависит, пройдет ли саммит США и КНДР. (26.04.2018)

Автор книг о нарциссизме Бэрбель Вардецки рассказала в интервью DW, как оценивать то, что президент США меряется ядерными кнопками с Ким Чен Ыном, и что может лежать в основе его поведения. (06.01.2018)

В ходе последующего общения с журналистами Трамп заявил, что считает выбор приграничного пространства для переговорных целей "восхитительной идеей", поскольку в случае успеха саммита "большой праздник" по этому случаю состоится на месте, а не "в третьей стране". При этом репортерам в Белом доме он рассказал, что также рассматривается Сингапур.

Во время межкорейской встречи на высшем уровне в Пханмунджоме 27 апреля Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов.

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


Смотреть видео 01:09

Историческая встреча лидеров двух Корей

Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

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