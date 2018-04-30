Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп предложил встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Об этом хозяин Белого дома заявил в понедельник, 30 апреля, на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее в Twitter oн упомянул так называемый "Дом мира" в переговорном пункте на юге демилитаризованной зоны в качестве возможной площадки для диалога.

В ходе последующего общения с журналистами Трамп заявил, что считает выбор приграничного пространства для переговорных целей "восхитительной идеей", поскольку в случае успеха саммита "большой праздник" по этому случаю состоится на месте, а не "в третьей стране". При этом репортерам в Белом доме он рассказал, что также рассматривается Сингапур.

Во время межкорейской встречи на высшем уровне в Пханмунджоме 27 апреля Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов.

Смотрите также:

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Чья кнопка больше "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Борьба причесок Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Атомная казуистика Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Когда встречаются два безумца... "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов "Просто кто-то слишком много наговорил" Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Прыжки "бомбочкой" Интересно, когда они заметят, что в бассейне нет воды?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Ничего, кроме пустого звука Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Президент-граната "Этот президент - как граната: полностью заряжен и снят с предохранителя. У вас осталось несколько секунд, чтобы добежать до укрытия".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Выход найден! Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход". Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская

