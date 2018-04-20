 Трамп критикует ОПЕК за ″искусственное″ завышение цен на нефть | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Трамп критикует ОПЕК за "искусственное" завышение цен на нефть

Президент США считает нынешнюю ситуацию "неприемлемой". После его заявления стоимость барреля нефти Brent снизилась.

OPEC Fahne Logo (picture-alliance/dpa)

Президент США выступил с критикой Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) из-за высокого уровня цен на нефть. Цены завышены "искусственно", написал Трамп в Twitter в пятницу, 20 апреля. Нынешняя ситуация является "неприемлемой", подчеркнул президент.

Контекст

По данным специалистов, потребление электроэнергии в мире продолжает расти. При этом ожидается, что к 2025 году. США обгонят Россию и станут мировым лидером в добыче нефти. (17.11.2017)

США обойдут Россию и станут крупнейшим производителем нефти, говорится в отчете Международного энергетического агентства. Нефтедобыча в мире увеличится, равно как и спрос на "черное золото". (06.03.2018)

Накануне, в четверг, 19 апреля, стоимость барреля нефти Brent подошла к отметке в 75 долларов. Подобных значений нефть Brent не достигала три с половиной года, отмечает Reuters. При этом после заявления Трампа цена барреля опустилась до 73 долларов 27 центов.

Действия ОПЕК предотвратили коллапс отрасли

С президентом США не соглашается генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его словам, проведенные ОПЕК мероприятия - в частности, объявленное в 2016 году ограничение добычи нефти, - предотвратили коллапс отрасли. Сложившаяся ситуация отвечает интересам производителей нефти, потребителей и мировой экономики в целом, считает Баркиндо.

Мировые запасы нефти снизились, отмечает министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. По его мнению, участникам ОПЕК следует "проявить терпение". При этом Саудовская Аравия не ставит целью достижение определенного уровня цены, подчеркнул аль-Фалех. По мнению министра, гораздо важнее избежать сильных колебаний цен.

Ограничение на добычу нефти

Существенный рост нефтяных цен объясняется, в том числе соглашением об ограничении объемов добычи нефти, которое члены ОПЕК и ряд других государств, не входящих в организацию, заключили в 2016 году. В рамках соглашения объем добычи суммарно сократили на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы уравновесить спрос и предложение на нефтяном рынке. Очередное обсуждение результатов заключенного соглашения состоится в июне 2018 года.

Смотрите также:

  • USA Kohleindustrie (picture-alliance/AP Images/R. Dorgan)

    Переход к альтернативной энергетике

    Уголь, нефть и газ - главные враги

    Парниковым газом номер один является СО2. Сжигание угля, нефти и газа - это причина образования 65 процентов всех парниковых газов. Вырубка лесов обуславливает выделение 11 процентов СО2. Главными причинами появления в атмосфере метана (16 процентов) и оксида азота (шесть процентов) на сегодня являются индустриальные методы в сельском хозяйстве.

  • Braunkohle-Bagger

    Переход к альтернативной энергетике

    Требуется новый подход

    Если все останется, как и прежде, то, согласно данным Всемирного совета ООН по защите климата (IPCC), к 2100 году температура на Земле поднимется на 3,7-4,8 градуса. Однако еще можно добиться того, чтобы этот показатель не превышал 2 градуса. Для этого необходимо как можно скорее отказаться от использования ископаемого топлива - эксперты по климату говорят, что самое позднее к 2050 году.

  • Solarpark Templin in Ostdeutschland

    Переход к альтернативной энергетике

    Энергия солнца как двигатель прогресса

    Солнце постепенно становится самым дешевым источником энергии. Цены на солнечные батареи за последние пять лет упали почти на 80 процентов. В Германии стоимость энергии, полученной в результате применения фотовольтаики, составляет уже 7 центов за киловатт-час, в странах с большим количеством солнечных дней - меньше 5 центов.

  • Repower Windprojekt Clauen Deutschland

    Переход к альтернативной энергетике

    Все больше и эффективнее

    Энергия ветра очень недорога, и в мире наблюдается бум в этой области. В Германии 16 процентов всей электроэнергии вырабатывается на ветряных установках, в Дании - почти 40 процентов. К 2020 году Китай планирует удвоить выработку на ветряках - сегодня они производят 4 процента всей электроэнергии страны. Типичная ветряная турбина покрывает потребности 1900 немецких домашних хозяйств.

  • Deutschland Solarsiedlung von Rolf Disch in Freiburg

    Переход к альтернативной энергетике

    Дома без ископаемого топлива

    Хорошо изолированные дома требуют сегодня очень мало энергии, как правило, для электро- и теплоснабжения достаточно солнечных батарей, установленных на крыше. Некоторые дома производят даже слишком много энергии - она в дальнейшем может быть использована, к примеру, для зарядки электромобиля.

  • LED Lampe

    Переход к альтернативной энергетике

    Эффективное энергоснабжение экономит деньги и CO2

    Важный момент в деле защиты климата - это эффективное использование энергии. Качественные светодиодные лампы потребляют десятую часть энергии, по сравнению с традиционными лампами накаливания. Это позволяет сократить выбросы СО2 и сэкономить деньги. Запрет на продажу ламп накаливания в ЕС дал дополнительный толчок развития светодиодным технологиям.

  • Phileas Bus vor Windrädern Wasserstoffbus

    Переход к альтернативной энергетике

    Экологически чистый транспорт

    Нефть имеет сегодня большое значение для транспорта, но ситуация может измениться. Альтернативы уже существуют - к примеру, этот рейсовый автобус в Кельне работает на водородном топливе, которое вырабатывается с помощью ветра и солнца путем электролиза. Такой транспорт не выделяет СО2.

  • Toyota Mirai Brennstoffzellenauto Präsentation in Tokyo 18.11.2014

    Переход к альтернативной энергетике

    Первый серийный автомобиль на водороде

    С декабря 2014 года Toyota начала продажи первого серийного автомобиля, работающего на водородном топливе. Заправка длится всего несколько минут и "полного бака" хватит на 650 км пути. Эксперты полагают, что экологически чистый транспорт может использовать водород, биогаз или аккумуляторы.

  • Bio-Bus in Bristol Großbritannien EINSCHRÄNKUNG

    Переход к альтернативной энергетике

    Топливо из фекалий и мусора

    Этот автобус из британского Бристоля ездит на биометане (СН4). Газ, который получают в результате переработки человеческих фекалий и пищевых отходов. Для того, чтобы автобус проехал 300 км необходимо столько отходов, сколько пять человек производят за год.

  • Elektroauto auf der Intersolar 2014 in München

    Переход к альтернативной энергетике

    Бум на рынке батарей

    Хранение электроэнергии до сих пор стоит немало. Но техника развивается стремительно, цены снижаются, а на рынке наблюдается настоящий бум. Электромобили стоят все меньше и для многих людей они становятся реальной альтернативой привычному транспорту.

  • LED Lampe mit Batterie

    Переход к альтернативной энергетике

    Прогресс в области "чистых" технологий

    На планете все еще два миллиарда человек живут без электричества. Однако, поскольку солнечные батареи и светодиодные лампы становятся все доступнее, их начинают активно применять жители сельской местности, как, например, здесь, в Сенегале. В специальном киоске, оборудованном солнечными батареями, заряжают переносные светодиодные лампы.

  • Demo für erfolgreiche Energiewende Düsseldorf 2014

    Переход к альтернативной энергетике

    Движение в защиту климата

    Движение в защиту климата приобретает все больше сторонников, как, к примеру, здесь - в центре германской угольной промышленности в городе Дюссельдорф. Немецкий энергоконцерн E.ON делает ставку на возобновляемые источники энергии; по всему миру инвесторы отзывают средства из проектов, связанных с ископаемыми источниками энергии.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 02:05

Cколько будет стоить нефть, или Чего ждать от ОПЕК?

Контекст

Переход к альтернативной энергетике

Ископаемые виды топлива принесли не только экономическое процветание, но и глобальное потепление. Согласно данным ООН, выбросы СО2 в атмосферу должны быть прекращены к 2050 году. (08.12.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Cколько будет стоить нефть, или Чего ждать от ОПЕК?  

Цены на нефть - могут ли ОПЕК и Россия договориться?  

Страны ОПЕК договорились ограничить добычу нефти  

Также по теме

China Erdölindustrie in Dongying

Год соглашению ОПЕК+: что будет дальше с ценами на нефть 30.11.2017

Прошел ровно год, как ведущие экспортеры нефти договорились о снижении ее добычи. Что дало это соглашение России, возможно ли его продление, и как оно повлияет на цены на нефть - у DW.

Symbolbild Erdölförderung

Вместе с ОПЕК: что даст России ограничение добычи нефти 26.05.2017

Добыча нефти будет вестись в сокращенных объемах до конца марта 2018 года, решили страны ОПЕК. Первая реакция рынка на это оказалась негативной. Почему и чего ждать дальше России - у DW.

USA Ölfeld in Oklahoma Symbolbild Ölbranche zittert weiter

Россия и Саудовская Аравия продлят заморозку нефтедобычи 15.05.2017

Москва и Эр-Рияд согласились с необходимостью продлить еще на 9 месяцев ограничение уровня нефтедобычи странами ОПЕК. Это решение привело к росту мировых цен на нефть.

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно