 Трамп заверил оружейное лобби в США в своей поддержке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2018
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Мир

Трамп заверил оружейное лобби в США в своей поддержке

После массового убийства в одной из школ Флориды в феврале, по США прокатилась волна протестов с требованием ужесточить законодательство об оружии. Трамп поначалу поддержал эту идею, однако затем вновь отказался от нее.

Трамп на конференции NRA в Далласе

Трамп на конференции NRA в Далласе

Несмотря на широкие протесты в США после массового убийства в одной из школ Флориды, президент Дональд Трамп заверил влиятельное оружейное лобби США в своей поддержке.

"Ваши права, основанные на второй поправке к конституции, находятся под обстрелом, однако они никогда не будут находиться под обстрелом, пока я являюсь вашим президентом", - заявил он на ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе в пятницу, 4 мая. Вторая поправка к конституции США гарантирует право на самооборону, а, следовательно, и на владение оружием.

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"Марш за нашу жизнь"

14 февраля 19-летний юноша застрелил в средней школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд в штате Флорида 14 учеников и трех взрослых. Оставшиеся в живых школьники организовали движение протеста, к которому присоединились многие единомышленники. Под лозунгом "Марш за нашу жизнь" в конце марта по всей стране прокатилась волна демонстраций с участием сотен тысяч людей, участники которых требовали ужесточения законодательства об оружии.

После событий в Паркленде, Трамп поначалу поддержал это требование, однако впоследствии передумал. На конференции NRA в Далласе выступил и вице-президент США Майк Пенс. По соображениям безопасности, на форум было запрещено проносить оружие во время выступлений двух лидеров государства. Ожидается, что до 6 мая ежегодную конференцию NRA посетят свыше 80 тысяч человек.

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    Автор: Екатерина Венкина


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