Трамп заверил оружейное лобби в США в своей поддержке

Несмотря на широкие протесты в США после массового убийства в одной из школ Флориды, президент Дональд Трамп заверил влиятельное оружейное лобби США в своей поддержке.
"Ваши права, основанные на второй поправке к конституции, находятся под обстрелом, однако они никогда не будут находиться под обстрелом, пока я являюсь вашим президентом", - заявил он на ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе в пятницу, 4 мая. Вторая поправка к конституции США гарантирует право на самооборону, а, следовательно, и на владение оружием.
"Марш за нашу жизнь"
14 февраля 19-летний юноша застрелил в средней школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд в штате Флорида 14 учеников и трех взрослых. Оставшиеся в живых школьники организовали движение протеста, к которому присоединились многие единомышленники. Под лозунгом "Марш за нашу жизнь" в конце марта по всей стране прокатилась волна демонстраций с участием сотен тысяч людей, участники которых требовали ужесточения законодательства об оружии.
После событий в Паркленде, Трамп поначалу поддержал это требование, однако впоследствии передумал. На конференции NRA в Далласе выступил и вице-президент США Майк Пенс. По соображениям безопасности, на форум было запрещено проносить оружие во время выступлений двух лидеров государства. Ожидается, что до 6 мая ежегодную конференцию NRA посетят свыше 80 тысяч человек.
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В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы
Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.
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Люди в панике выбегали из здания
Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.
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Есть раненые
На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.
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Преступница могла покончить с собой
В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.
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Слова сочувствия и поддержки
Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".
Автор: Екатерина Венкина