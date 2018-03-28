Трагедия в Кемерово: День траура по жертвам пожара

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Возможные причины пожара

Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.