Трагедия в Кемерово: День траура по жертвам пожара

Первых жертв трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово похоронили 28 марта. Этот день в России - день траура. Иллюстрация Сергея Елкина в память о погибших и в знак соболезнования близким.
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