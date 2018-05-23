Топ-менеджеры "Русала" уходят в отставку из-за санкций США

Руководство алюминиевой компании "Русал" уходит в отставку в связи с санкциями США, наложенными на нее и ее крупнейшего акционера Олега Дерипаску. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг, 24 мая, на сайте компании. Александра Бурико ушла с поста генерального директора "Русала" 23 мая. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Никитин.

Совет директоров 28 июня покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молджанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Они не будут баллотироваться на новый срок на собрании акционеров "Русала", намеченном на 28 июня.

Как отмечается в заявлении, с апреля текущего года "Русал", действуя в интересах акционеров, ведет диалог с американскими властями, чтобы добиться снятия санкций, введенных 6 апреля управлением министерства финансов США, контролирующим иностранные активы. Отставка топ-менеджеров компании стала одним из шагов для вывода "Русала" из-под санкций.

18 мая Олег Дерипаска решил выйти из состава совета директоров группы компаний En+, которая является крупнейшим акционером "Русала". В тот же день совет директоров En+ во главе с Грегори Баркером единогласно принял предложения по выходу из-под санкций. Цель так называемого плана Баркера - снизить долю Дерипаски до менее чем 50 процентов и прекратить его влияние на совет путем назначения новых членов, в результате которого большинство окажется у независимых директоров. Минфин США 23 апреля допустил возможность смягчения санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

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