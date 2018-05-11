Теракт в Париже совершил выходец из Чечни

В результате нападения с ножом в центре Парижа погиб один человек, ранены 8. Об этом поздно вечером в субботу, 12 мая, сообщил французский телеканал BFM. По данным агентства AFP, ранены 4 человека. Также убит сам нападавший, его застрелил патрульный полицейский, который оказался неподалеку от места преступления.

Расследованием занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры. По данным следствия, во время атаки нападавший кричал "Аллах акбар".

Утром в воскресенье, 13 мая, информагентства, ссылаясь на источники в органах юстиции, сообщили, что нападение совершил выходец из Чечни, 1997 года рождения.

Теракт произошел рядом со зданием парижской оперы

Нападение произошло около 21.30 по местному времени на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской оперы. Район был оперативно оцеплен полицией.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

"Я приветствую быструю реакцию и хладнокровие полиции, которая нейтрализовала нападавшего", - написал в своем Twitter глава МВД Франции Жерар Колон.

Французский президент Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего прохожего и пострадавшим при нападении. По его словам, "Франция вновь платит кровью, но ни пяди не уступает врагам свободы".

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