Теракт в Париже совершил выходец из Чечни

В результате нападения в Париже погиб прохожий, ранены 8 человек. Нападавший застрелен полицией. Следствие выявило террористический след и установило личность преступника.
В результате нападения с ножом в центре Парижа погиб один человек, ранены 8. Об этом поздно вечером в субботу, 12 мая, сообщил французский телеканал BFM. По данным агентства AFP, ранены 4 человека. Также убит сам нападавший, его застрелил патрульный полицейский, который оказался неподалеку от места преступления.
Расследованием занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры. По данным следствия, во время атаки нападавший кричал "Аллах акбар".
Утром в воскресенье, 13 мая, информагентства, ссылаясь на источники в органах юстиции, сообщили, что нападение совершил выходец из Чечни, 1997 года рождения.
Теракт произошел рядом со зданием парижской оперы
Нападение произошло около 21.30 по местному времени на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской оперы. Район был оперативно оцеплен полицией.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
"Я приветствую быструю реакцию и хладнокровие полиции, которая нейтрализовала нападавшего", - написал в своем Twitter глава МВД Франции Жерар Колон.
Французский президент Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего прохожего и пострадавшим при нападении. По его словам, "Франция вновь платит кровью, но ни пяди не уступает врагам свободы".
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