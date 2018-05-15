Телемедицина в Германии: что может Айболит из смартфона?

Немцы очень любят лечиться. В среднем каждый житель Германии ходит к врачу 18 раз в год. В Дании и Норвегии - для сравнения - только шесть или семь раз. Нигде в мире не глотают так много таблеток, не делают так много операций и рентгенов, всевозможных анализов и магнитно-резонансных томографий, как в Германии. На поддержание здоровья немцев ежегодно расходуется более 300 миллиардов евро. Это взносы в немецкие больничные кассы и дотации из бюджета.

Чрезмерна в Германии - в международном сравнении - и плотность врачей на душу населения. Но это - в городах, например, в Берлине, где открыть свою собственную практику врач может только в том случае, если коллега соответствующего профиля ее закроет, продаст или выйдет на пенсию. В немецкой провинции ситуация другая.

В деревню новых врачей не тянет, имеющихся практик постепенно становится все меньше, дорога до терапевта, не говоря уже о специалисте, становится длиннее. Но не только поэтому конгресс немецких врачей принял в середине мая решение разрешить и в Германии телемедицину, то есть полностью заочное лечение пациентов по телефону или видео-чату.

ЭКГ - на дому, данные - у кардиолога в клинике

В том, что касается телемедицины, Германия до сих пор была (и все еще остается) развивающейся страной. Немецким врачам разрешается "вести" своего пациента дальше по телефону или интернету только после того, как больной хоть раз побывал на очном приеме.

Померить давление и сделать ЭКГ можно и дома

Так поступают, в частности, кардиологи из берлинской университетской клиники Charite. Пациентам из отдаленных районов Бранденбурга или Мекленбурга - Передней Померании, лечившимся в этом стационаре, выдают на дом переносную аппаратуру, с помощью которой они каждое утро меряют себе давление и делают электрокардиограмму. Данные автоматически вспыхивают в Charite на экране компьютера лечащего врача. Если что-то не так, он звонит пациенту, дает указания или просит приехать в клинику.

Впредь в отдельных случаях врачи смогут ставить диагноз и назначать терапию дистанционно. Причем, делать это не только в часы приема, а в любое удобное для пациента время.

Получать медицинские консультации по интернету или телефону можно было и раньше. Такие услуги уже несколько лет предоставляет стартап из Мюнхена Teleclinic. Фирма заключила договора с 250 врачами-специалистами в разных уголках Германии и в прошлом году обслужила уже 10 тысяч пациентов.

Онлайн-регистратура

Чтобы получить консультацию от Teleclinic, надо сначала зарегистрироваться на ее сайте или через фирменное приложение к мобильному телефону. Занимает это не более минуты. Затем видео-звонок по указанному номеру. Трубку снимает, то есть включает камеру на своем лэптопе, один из сотрудников Teleclinic.

Как правило, это студент-старшекурсник медицинского факультета одного из немецких университетов. Студент проводит первый опрос: что и где болит, есть ли температура, принимаешь ли лекарства и какие. Стандартный набор вопросов, которые задает и медсестра в регистратуре любого врачебного кабинета. Если на том конце видят, что пациент совсем плох, то сразу же вызывают ему домой "скорую помощь".

Приема у врача порой надо ждать часами

Дальше студент советует, к какому именно специалисту имеет смысл обратиться. Дерматолога, предположим, именно в субботу в 23 часа вечера в его базе данных может не оказаться, но Teleclinic гарантирует, что консультации у нужного специалиста не придется ждать более суток.

Через несколько минут после первого контакта пациент получает электронное письмо с указанием, какой врач и когда выйдет с ним на видео-связь на следующий день. Если видео-трансляция не очень хорошая, врачу можно тут же по электронной почте послать фотографии пораженного участка кожи.

Репортер газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, поставивший эксперимент лично на себе, остался доволен услугами Teleclinic. Тем более, что теле-доктор заверил журналиста в том, что рака кожи у него нет. Правда, свое заключение он оформил в виде консультации, а не формального диагноза, который пока врач может ставить, выписывать рецепт и больничный только при очном осмотре.

Эксперимент с телемедициной в Баден-Вюртемберге

Исключение составляет федеральная земля Баден-Вюртемберг, где с октября прошлого года проводится полевой эксперимент, в ходе которого местные жители имеют возможность получать по интернету весь пакет медицинских услуг, включая диагноз, назначение врача, рецепт и - при необходимости - больничный.

За услуги Teleclinic пациентам за пределами этой федеральной земли, как правило, надо платить из своего кармана - 30,95 евро за каждый сеанс видео-чата, из которых врач получает 20 евро.

На приеме у врача

Эти расходы возмещают своим клиентам пока только отдельные частные и государственные больничные кассы. В Баден-Вюртемберге видео-терапия входит в комплект оплачиваемых медицинской страховкой услуг и дополнительная плата за нее не взимается.

Результаты эксперимента обнадеживают. В половине всех случаев, когда местные пациенты обращались здесь за помощью к видео-доктору, им так и не пришлось идти на очный прием к врачу. Телемедицина, указывают ее сторонники, избавляет многих людей - особенно в провинции - от долгих поездок до ближайшего доктора, а также от многочасовых ожиданий в приемной и дополнительного риска подцепить грипп от кого-нибудь из пришедших на прием.

Защитники интересов пациентов не в восторге

Еще одно преимущество - снижение натиска на пункты неотложной помощи при немецких больницах, в которые - чуть что заболит - немцы обращаются в выходные дни и вечерние часы, когда обычные врачебные кабинеты не работают. За услуги неотложки в Германии тоже платят больничные кассы.

По мнению специалистов, легализация телемедицины позволит затормозить стремительный рост расходов больничных касс и упростит обращение к врачам малоподвижным больным. Поэтому и министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) приветствовал решение конгресса немецких врачей.

Но есть и противники заочного лечения. Общество защиты интересов пациентов, например, считает, что обеспечить высокое качество такого лечения невозможно, что стандарты терапии будут снижаться, что вся затея с телемедициной служит только цели уменьшения расходов больничных касс или перераспределения их средств от очно практикующих врачей к безликим кол-центрам медицинских концернов. "Если в моду войдут онлайн-приемы у врача, - указывают в обществе, - то еще реже станут визиты докторов домой к лежачим больным, причем, не только в провинции".

Не в восторге немецкое объединение домашних докторов (Hausärzteverband) и врачебная палата Берлина. "Личный контакт между врачом и пациентом будет и далее мерилом всех вещей, - считают во врачебной палате. - Использование цифровых форм передачи информации может быть - в отдельных случаях - лишь разумным дополнением".

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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Лакрица Известное средство от кашля - корень солодки, лакричника или лакрицы (лат. Glycyrrhiza glabra), является основой любимого у немцев "тягучего" лакомства. Независимо от формы и степени сладости, лакричные конфеты способны творить и другие чудеса. Паста из измельченных лакричных пастилок и вазелина помогает избавить ноги от мозолей и ороговевшей кожи.

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Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Оливковое масло Благодаря высокому содержанию олеиновой (мононенасыщенной) кислоты, оливковое масло считается просто чудодейственным. Оно обладает целительными свойствами. Например: для устранения экземы тщательно втирают масло в покрасневшие участки кожи. Отличное профилактическое средство против кожных воспалений - ванна с добавлением 100 мл масла и 500 мл молока.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Капуста О пользе белокочанной капусты можно слагать легенды. В Германии она считается средством от мигрени. Особенно полезен сок как свежей, так и квашеной капусты, утверждают народные целители. Помогает и наложенный на лоб компресс из мелко порубленных листьев капусты, завернутых в хлопчатобумажное полотенце.

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