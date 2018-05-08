Тандем неразлучен: почему Путин держится за Медведева

Владимир Путин после инаугурации предложил место премьера Дмитрию Медведеву, спустя день Дума утвердила его кандидатуру. Причины постоянства тандема объясняют немецкие политологи.
"Ожидаемым" назвали предложение Владимира Путина назначить своего многолетнего соратника Дмитрия Медведева премьер-министром России немецкие политологи. Буквально спустя пару часов после вступления в должность президента России 7 мая он внес в Госдуму кандидатуру Медведева, а уже на следующий день, 8 мая, Госдума утвердила его на посту премьера. "Я не был удивлен, да думаю, и никто не удивлен в России, - говорит научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP) Янис Клуге (Janis Kluge). - Это был ожидаемый вариант с наименьшими изменениями, который не сулит сюрпризов и глубоких реформ".
Утверждение на посту Медведева и сохранение "тандема" пошлет высшим российским чиновникам четкий сигнал, уверен и другой специалист по России, профессор политологии Эберхард Шнайдер (Eberhard Schneider): "Все остается, как есть".
Отношения Путина и Медведева - не настоящий тандем
Слово "тандем" на самом деле плохо подходит для описания отношений между Путиным и Медведевым, считает Клуге. "В этом тандеме четко определены роли: Путин всем управляет, а Медведев - куда менее значимая фигура и выполняет лишь четко обозначенную функцию. Их позиции предельно асимметричные", - рассуждает Клуге. При этом политический вес Медведева резко снизился за последние годы, и новый премьер стал еще менее самостоятельной фигурой, чем был даже в 2012 году, когда передал Путину президентский пост, говорят немецкие политологи.
Медведев сегодня не решает никакие крупные политические конфликты, их модерирует президент. "Путин сделал так, что его администрация стала намного более значимым органом, чем правительство, он регулярно сам встречается с министрами без Медведева", - заметил Клуге в интервью DW. Российское правительство превратилось в "консалтинговую контору" президентской администрации, где принимаются действительно важные решения, согласен Шнайдер.
Дмитрий Медведев - "верный слуга своего хозяина"
Особенность роли Медведева в политической конструкции - быть "первым слугой своего господина", считает другой специалист по Восточной Европе, профессор истории из Кельнского университета Герхард Зимон (Gerhard Simon). "В этой роли он идеальный кандидат для такой должности, никакой опасности для Путина он не представляет. Опытный, надежный, - в общем, послушный солдат", - заявил Зимон DW.
За Медведевым сохранилась важная функция, которую он выполнял в годы собственного президентства - стеречь место для Путина, говорит Клуге из SWP. "Не будем забывать, что именно премьер является тем, кто должен заменить Путина в том случае, если, например, тот попадет в больницу и в течение 14 дней не прийдет в себя. Медведева отделяют от кресла президента всего несколько ударов сердца", - образно выражается Клуге. Если после болезни Путин вернется, то Медведев должен будет вернуть кресло, а он уже однажды это сделал, продемонстрировав лояльность, а этот факт очень важен для Путина, уверен эксперт.
Непопулярность Медведева - аргумент в его пользу для Путина
Медведев остается не очень популярным политиком в России с уровнем доверия ниже десяти процентов (данные ВЦИОМ за апрель 2018 года). Впрочем, Путин держится за Медведева не вопреки его низким рейтингам, а во многом благодаря им, считают немецкие политологи. "Популярность вообще не входит в задачи премьер-министра в нынешней России. За рейтинги отвечает Путин, а Медведев - тот, кто разносит плохие вести", - говорит Янис Клуге.
Путин остается верен Медведеву именно по причине небольшой популярности последнего, согласен и Эберхард Шнайдер: "Предложил бы Путин какую-то более самостоятельную фигуру, это несло бы в себе риск того, что президент может превратиться в "хромую утку". Но Медведев, как говорят в России, всего лишь "технический премьер".
На фоне проблем, с которыми столкнулась и еще столкнется Россия, премьеру в чем-то даже не позавидуешь, говорит Шнайдер: "Все проблемы внутренней политики повесят на него. Он - одна из самых уязвимых фигур российской политики". На плечи Медведева упадет большая часть общественного недовольства, которое могут вызвать назревшие в России перемены, например, повышение пенсионного возраста или повышение налогов. С точки зрения Путина в пользу будущего российского премьера говорит то, что в прошлом он неоднократно демонстрировал, что не испытывает особых проблем с ролью "козла отпущения", подчеркивает Клуге.
При этом никто из опрошенных экспертов никаких серьезных преобразований от правительства Медведева не ждет. "Это будет продолжение прежнего курса", - убежден Шнайдер. "Большинство самых серьезных проблем никто решать не собирается, их будут только откладывать на будущее, - уверен Герхард Зимон. - Это брежневская тактика. Страх что-либо менять, так как это может зашатать всю конструкцию".
Медведев в качестве преемника маловероятен
Ближе ко второй половине нового срока Владимир Путин, вероятно, займется решением вопроса о продлении собственных полномочий или передаче власти. Но Медведев вряд ли будет играть в этих планах центральную роль, считает Янис Клуге. Совершать еще одну рокировку, как в сентябре 2011 года, в Кремле вряд ли рискнут: "В моем представлении, он в качестве преемника больше не вариант".
При этом у Путина вне всяких сомнений есть много вариантов сохранения власти или ее передачи после 2024 года, говорят эксперты. Однако ни один из них не является прозрачным и куда больше напоминает готовящуюся спецоперацию. Рокировка с Медведевым проблему не решила, а только отложила, и это, по мнению Герхарда Зимона, - недооцениваемый дефект нынешней политической конструкции в России. Отсутствие четкого механизма передачи власти - "серьезное препятствие для любой политической системы. Монархия, демократия - у них есть четкие механизмы. В России такого механизма нет, и это, по сути, пережиток советской системы".
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