 Талибы объявили о начале нового наступления в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Талибы объявили о начале нового наступления в Афганистане

Основной целью "Талибана" станут американские военные и их союзники. Это означает отказ от предложенных президентом Афганистана переговоров о мире, полагают эксперты.

Талибы сдают оружие в рамках мирного процесса на западе Афганистана (фото из архива)

Талибы сдают оружие в рамках мирного процесса на западе Афганистана (фото из архива)

Радикальное исламское движение "Талибан" объявило в среду, 25 апреля, о начале нового наступления в Афганистане. Его главными целями станут находящиеся в стране военные США, их союзники и агенты американской разведки, сообщает информационное агентство AFP.

Контекст

В столицах стран Центральной Азии ждут предложений от США относительно военного транзита на север Афганистана. Заработают ли вновь базы в Ханабаде и "Манасе", ответили DW эксперты. (28.02.2018)

Уже в сентябре правительство Афганистана может приступить к созданию ополчения. Значит ли это, что Кабул выдал своей армии "черную метку" и к чему может привести такая ситуация? (21.09.2017)

Пытаясь добиться мира в стране, Ашраф Гани предложил радикальным исламистам признание их политическим движением и пообещал изменить конституцию. (28.02.2018)

Присутствие в стране военных США исключает "шансы на мир" и является решающим фактором для продолжения войны, заявили в радикальном исламском движении, которое контролирует свыше 14 процентов территории Афганистана.

Увеличение военного контингента США

В августе 2017 года Дональд Трамп заявил о новой стратегии США в отношении Афганистана, которая существенно расширила возможности американских военных в борьбе с боевиками. В частности, численность американского военного контингента в Афганистане увеличится на несколько тысяч человек.

Отказ от мирных переговоров

В феврале 2018 года президент Афганистана Ашраф Гани предложил движению "Талибан" начать мирные переговоры. По словам экспертов, планирование новых нападений означает отказ от переговоров. Стране следует приготовиться к "горячему и напряженному лету", цитирует  AFP слова представителя одной из иностранных дипмиссий в Кабуле.

Смотрите также:

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Пожиная войну

    Следы военных действий, практически не прекращающихся на протяжении 35 лет - начиная с ввода советских войск в Афганистан и заканчивая операцией ISAF - можно увидеть повсюду. Они заметны и в повседневной жизни афганцев. Например, этот старый советский танк стоит посреди поля, на котором крестьянин собирает свой урожай.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Удар судьбы

    Акрам потерял обе руки, собирая металлолом на мусорной свалке. В тот момент он вместе с семьей жил в пакистанском городе Пешавар, как и многие другие афганские беженцы. Мальчик случайно задел оголенный электропровод. Из-за множественных ожогов врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки. После этого семья вернулась в Кабул. Международный Красный Крест помог Акраму получить протезы.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь без рук

    У 8-летнего Акрама нет обеих рук. По вечерам он снимает протезы и вешает их на стену. Фотограф Маджид Саиди долгое время документировал жизнь Акрама и его семьи.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Не игрушка

    6-летняя Мина и ее подруга играют с протезом Акрама. На заднем плане - руины дворца Дар-уль Аман в Кабуле.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь после войны

    Дома помнят не меньше, чем люди. Дети играют на разрушенной улице в центре Кабула. Эти руины напоминают о событиях, происходивших здесь совсем недавно.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Наркозависимые дети

    90 процентов производимого в мире опиума - из Афганистана. Проблема производства и употребления наркотиков - одна из самых острых в стране. По оценкам ООН, до 300 000 афганских детей могут находиться в наркотической зависимости. Однако точных данных на сегодняшний день нет.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская полиция

    Утреннее построение в полицейской академии в Кабуле. 10 лет военнослужащие бундесвера обучали афганских полицейских - предполагалось, что к концу 2014 года, когда войска международных сил коалиции покинут Афганистан, будет сформирована полиция, ориентированная на принципы правового государства.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Две трети неграмотного населения

    35 лет войны разрушили не только города, жизни людей, но и систему образования. Летом 2011 года были опубликованы данные исследования, которое проводило правительство ФРГ: 72 процента афганских мужчин и 93 процента женщин не имеют аттестата об окончании школы. Более 70 процентов населения не умеют писать и читать.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Обязательный предмет

    Предельная концентрация и полная тишина: мальчики изучают Коран в регигиозной школе в Кандагаре.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская педагогика

    Герат. Учитель наказывает ученика на уроке релиозного воспитания. Система всеобщего школьного образования в Афганистане практически отсутствует. Многие дети вообще не посещают школу или же вынуждены бросить учебу, чтобы кормить семью.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бурка и Барби

    Афганские женщины учатся делать кукол. На курсах, которые проводит некоммерческая организация из Малайзии, 80 женщин получают профессиональные навыки, чтобы когда-нибудь обрести финансовую независимость.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Месть за Усаму

    Больница в Кандагаре. 2 мая 2011 года в Пакистане был уничтожен Усама бен Ладен. А 11 мая талибы ответили на это серией терактов, в результате которых 4 человека погибли и 36 получили ранения.

  • Leben im Krieg

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Культ тела

    Афганский атлет отдыхает после состязания. При талибах такие занятия, как бодибилдинг, были строго запрещены. Сегодня спорт в стране вновь популярен.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бешеные псы

    Петушиные или собачьи бои проводятся по всей стране. Подобные зрелища в Афганистане традиционно посещает большое число зрителей.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Безумие за решеткой

    Люди, страдающие психическими заболеваниями, зачастую оказываются в Афганистане в унизительном положении, находясь в изоляции от общества. Пациенты психиатрической больницы в Герате прикованы друг к другу цепями. .

  • Majid Saidi

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Миссия фотографа

    Маджид Саиди на вручении международной премии Lucas Dolega Award в Париже. Фотограф видит свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которых он снимает.

    Автор: Юлия Вишневецкая


Смотреть видео 02:30

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?

Контекст

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

Иранский фотограф Маджид Саиди документирует события на Ближнем и Среднем Востоке. Его работы, удостоенные премии World Press Photo, показывают жизнь в Афганистане после войны. (05.02.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

Как юный афганец чуть не стал смертником  

США: непростой путь из Афганистана  

Также по теме

Afghanistan Kabul Friedens-Konferenz

Президент Афганистана предложил "Талибану" заключить мир 28.02.2018

Пытаясь добиться мира в стране, Ашраф Гани предложил радикальным исламистам признание их политическим движением и пообещал изменить конституцию.

Afghanistan - TAPI - Pipelineprojekt in Herat

Начато строительство афганского участка газопровода ТАПИ 23.02.2018

По новому газопроводу стоимостью 8 млрд долларов газ будет доставляться из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию. Талибы обещали гарантировать безопасность строительства афганского участка.

Afghanistan Kämpfe gegen Taliban in Kundus

Зачем талибы снова вошли в Кундуз? 04.10.2016

Захват Кундуза осенью боевиками "Талибана" становится недоброй традицией в Афганистане. Почему талибам нужен именно этот город и почему именно сейчас? Ответы - в материале DW.

Самые читаемые

Запад может обойти право вето России в ООН  

Почему новый защитный саркофаг на ЧАЭС до сих пор не работает?  

Где вас ждет немецкий работодатель  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно