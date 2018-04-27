Так готовят спаржу в Германии (фотогалерея)

Мисс "клубничка", Мисс "картошка", Мисс "колбаска"

О королях и капусте мы уже не раз слышали. А знаете ли вы, сколько в Германии "овощных" и "фруктовых" королев? Бесконечное множество: от картофельной до спаржевой, от клубничной до яблочной.