Так выглядят немецкие дороги во время забастовки

В ряде регионов Германии во вторник, 10 апреля, проходит забастовка государственных служащих, в частности, сотрудников транспортных предприятий.
Жители страны вынуждены пересаживаться на машины или искать другие способы добраться до работы или попасть куда-то по другим делам. Эта фотография была сделана ранним утром в Кельне. Профсоюзы требуют повысить зарплаты для 2,3 миллиона сотрудников государственного сектора на шесть процентов, минимум - на 200 евро.
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Забастовка запланирована в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена. Профсоюз добивается повышения зарплаты для работников государственных и муниципальных организаций на 6 процентов.
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