Так выглядят немецкие дороги во время забастовки

Жители страны вынуждены пересаживаться на машины или искать другие способы добраться до работы или попасть куда-то по другим делам. Эта фотография была сделана ранним утром в Кельне. Профсоюзы требуют повысить зарплаты для 2,3 миллиона сотрудников государственного сектора на шесть процентов, минимум - на 200 евро.

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Работа в Германии: зарплаты на старте Инженеры Из всех выпускников вузов инженеры, задействованные в химической и автомобильной промышленности, получают самые высокие стартовые зарплаты в Германии. В первом случае их годовой доход достигает 53 тысяч евро до вычета налогов, а автоинженеры получают 51 тысячу. Шансы на такую зарплату зависят от региона: в Баден-Вюртемберге, например, этих специалистов ждет доход выше среднего.

Работа в Германии: зарплаты на старте IT-cпециалисты Портал по поиску работы StepStone выяснил, что получают в Германии люди с высшим образованием и опытом работы не более двух лет. Все зарплаты указаны до вычета налогов. Айтишники лучше всего зарабатывают в Гессене. На старте можно рассчитывать на 52 тысячи евро в год, но только тем, кто занят в банковской и машиностроительной сферах. В среднем на старте IT-специалисты получают 44 тысячи евро.

Работа в Германии: зарплаты на старте Врачи Выпускники медицинских факультутетов в первые годы работы получают около 50 тысяч евро в год. Докторам с зарубежным образованием врачебная практика в Германии возможна только со специальным разрешением.

Работа в Германии: зарплаты на старте Маркетологи Получать степень магистра или нет - важный вопрос для маркетологов. В Германии от этого зависит их зарплата: к примеру, доход магистра в области event-менеджмента почти на 20 процентов больше, чем у бакалавра. Наиболее прибыльная для маркетологов - работа в автоконцернах. Здесь можно рассчитывать на 53 тысячи евро в год.

Работа в Германии: зарплаты на старте Ученые Химики и физики устроившись на работу сразу после окончания университета могут порадоваться высокой зарплате: обычно их годовой доход превышает 50 тысяч евро. А вот географы получают не так много - в среднем 35 тысяч в год.

Работа в Германии: зарплаты на старте Учителя Средняя зарплата педагогов на старте - 37 тысяч евро в год. При этом в Германии сейчас наблюдается дефицит учителей начальных классов и преподавателей технических предметов. Поэтому эту профессию можно назвать очень перспективной.

Работа в Германии: зарплаты на старте Специалисты по продажам Выгоднее всего специалистам по продажам работать на юге Германии: в крупных химических и электротехнических концернах, а также в компаниях по производству медицинского оборудования они получают до 52 тысяч евро в год.

Работа в Германии: зарплаты на старте HR-менеджеры Работа с персоналом в аудиторских компаниях, энергетических и автомобильных концернах - лучший вариант для молодого HR-специалиста. Именно в одной из этих сфер бизнеса он получит самый выгодный договор: как минимум, на 42 тысячи евро в год.

Работа в Германии: зарплаты на старте Финансисты и бизнес-аналитики Франкфурт-на-Майне - золотая жила не только для опытных финансистов, но и для новичков. Аналитики со степенью магистра в этом городе могут зарабатывать до 55 тысяч евро в год (самая высокая зарплата в этой сфере), налоговые консультанты получают намного меньше - около 40 тысяч.

Работа в Германии: зарплаты на старте Специалисты по логистике Для дистрибьюторов и менеджеров по логистике магистратура тоже важна. Такие специалисты получают в среднем на четверть больше, чем бакалавры. Их годовой оклад в Германии равен 48 тысячам евро.

Работа в Германии: зарплаты на старте Разные зарплаты Конечно, такие высокие стартовые зарплаты обусловлены востребованностью специалистов на рынке труда. Самый низкий доход у спортивных тренеров и работников турфирм, самый высокий - у тех, кто занят в химической или нефтеперерабатывающей промышленности. Автор: Ксения Сафронова



Особенности трудовых будней в Германии

Типичный немецкий офис Пунктуальность Все больше концернов в Германии переходят на гибкий график работы, предоставляя своим сотрудникам новые возможности. Однако далеко не все находятся в свободном полете, большинство должны приходить в офис в строго оговоренное время. Что означает пунктуальность по-немецки? В офисе надо быть за пять минут до начала рабочего дня.

Типичный немецкий офис Приветствие Если вам предстоит работать в одном из небоскребов во Франкфурте-на-Майне, усвойте простое правило: в Германии принято здороваться в лифте. Даже если вы не знакомы с вашим попутчиком, по бизнес-этикету принято вежливое приветствие. Да, да, и так на каждом этаже, где остановится лифт. А на прощание не забудьте сказать "Пока" - по-немецки "Tschüss".

Типичный немецкий офис За чашкой кофе Уже в первый рабочий день вам предстоит знакомство с ней. Кофеварка есть в каждом офисе в Германии. Если вы любите этот ароматный напиток, не забудьте, что сам аппарат нуждается иногда в чистке. Эту обязанность, как впрочем, и приготовление кофе для коллег, вы можете, не задумываясь, брать на себя. Время от времени, конечно.

Типичный немецкий офис Иерархия Понять иерархию в немецком концерне поможет немецкий язык. На "ты", по-немецки "du", принято общаться в стартапах, технологических компаниях, в то время как в банковской, страховой, академической сферах часто предпочитают более формальный стиль общения - на "Вы" ("Sie"). Если вы не уверены, какую форму выбрать, лучше начинайте с "Вы".

Типичный немецкий офис Бумажный круговорот В среднем на каждого немца в год приходится 250 кг бумаги. Поэтому неудивительно, что Германия относится к странам, далеко не экономно расходующим этот ресурс. Однако к призывам экологов сотрудники немецких офисов относятся без воодушевления. Они остаются верны поговорке: "Что написано пером, того не вырубишь топором". Все важные для работы моменты фиксируются на бумаге.

Типичный немецкий офис Перерыв на обед Для французов и итальянцев обеденное время в немецком офисе может стать настоящим шоком. Впрочем, как и для россиян. "Вышел на обед" и не вернулся - в Германии такое просто невозможно. 30 минут отводится на трапезу, после чего все добросовестные сотрудники возвращаются к рабочему столу.

Типичный немецкий офис Сладкая пауза Сладкое в немецких офисах бывает не только на десерт. Немцы любят скрасить трудовые будни яблочным пирогом или любым другим сладким угощением. Поэтому если вы только приступаете к работе, не забуьдте "проставиться". Традиционный пирог, например, мраморный, отлично подойдет по такому случаю. Такого гостеприимного жеста ждут и от стажеров, успешно завершивших практику в компании.

Типичный немецкий офис Когда в комнате больше двух Если вас пригласили на совещание и коллеги уже собрались, достаточно просто постучаться в дверь и можно заходить. Не недо ждать приглашения!

Типичный немецкий офис Все отдыхать! "Feierabend", что в переводе означает "конец рабочего дня", ждут все коллеги. Однако праздновать, "feiern", идут далеко не многие. Большинство, как показывают социологические опросы, предпочитают идти сразу домой. Впрочем, к концу рабочей недели, как правило, раз в год, коллеги все-таки договариваются выпить вместе по кружке пива или стакану глинтвейна на рождественском рынке. Автор: Элизабет Грениэр, Марина Борисова



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