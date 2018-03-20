Так выглядит начало ″весны″ в Германии | Кадр дня | DW | 20.03.2018

20 марта в 17 часов 15 минут по среднеевропейскому времени в Германии наступит весна, если верить астрономическому календарю. Если посмотреть за окно, в этом придется усомниться.
Эта фотография была сделана в баварском районе Роттах-Эгерн на горе Вальберг, где выпал свежий снег. Впрочем, снег в начале весны также выпал во вполне равнинной Рейнской области.
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Зимние пейзажи
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