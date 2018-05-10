С 2012 года в России резко выросло число наказаний за "пересмотр истории"

С 2012 года в России существенно выросло количество наказаний за "пересмотр истории", говорится в докладе Международной правозащитной группы "Агора" под названием "Россия против Истории. Наказание за пересмотр". "Расширение практики преследования за свободное обсуждение вопросов истории и использование исторических параллелей <…> происходило одновременно с ужесточением законодательства, а также фактическим введением государственной монополии на оценку некоторых важных исторических событий, используемой в качестве пропаганды", - указывается в опубликованном в четверг, 10 мая, докладе.

Стали арестовывать в 10 раз чаще

Наибольшее число дел за "пересмотр истории" касаются событий XX века, в особенности Второй мировой войны и роли в ней СССР, указывают авторы исследования Дамир Гайнутдинов и Павел Чиков. При этом одной из наиболее распространенных норм в этой связи является статья о публичной демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП РФ). Число дел по этой статье с 2012 года возросло в девять раз, а арестовывать по ней стали в десять раз чаще. Согласно информации правозащитников, в среднем по этой статье наказывают более 100 человек в месяц, общий показатель за последние пять лет составляет 6,6 тысячи человек.

Авторы доклада зафиксировали 100 фактов преследования за высказывания на тему истории, при этом в 17 случаях речь идет об уголовных делах, в 41 - о запретах книг и интернет-публикаций и включении их в Федеральный список экстремистских материалов.

Недоступность исторических документов и преследование историков

В докладе указывается на "недоступность исторических документов в сочетании с фактическим запретом на оценку некоторых исторических фактов, преследование историков и публицистов, а также блогеров и гражданских активистов на фоне полной солидарности судов с решениями спецслужб". "Это тот контекст, в котором живет современная Россия", - отмечают авторы исследования.

При этом они подчеркнули, что "в докладе не дается оценки исторической достоверности и научной обоснованности оспариваемых взглядов и высказываний, а лишь рассматриваются юридические аспекты конкретных дел в отношении их авторов и распространителей, а также случаев запрета публикаций под предлогом противодействия экстремизму".

Авторы исследования изучили сто отдельных эпизодов с 2007 года, среди них - уголовные дела и случаи привлечения к административной ответственности, сокрытие органами власти архивных документов, ограничительное регулирование и запрет информационных материалов.

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