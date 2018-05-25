 С 2010 года в бундесвере обнаружили 89 правых экстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 26.05.2018

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Германия

С 2010 года в бундесвере обнаружили 89 правых экстремистов

89 правых экстремистов, 24 исламиста и 15 левых экстремистов были выявлены в бундесвере за последние восемь лет. Притом после отмены призыва число экстремистов резко снизилось.

Казарма бундесвера с автоматом времен нацизма

За последние восемь лет в рядах немецкой армии было выявлено 89 правых экстремистов и 24 исламиста. Об этом в субботу, 26 мая, сообщают издания медиаконцерна Funke Mediengruppe, ссылаясь на данные германского министерства обороны.

Контекст

Новые поправки в закон о военнослужащих должны помочь не допускать к оружию в ФРГ потенциальных экстремистов. До сих пор это было немалой проблемой для германского бундесвера. (06.09.2016)

По делу о подготовке теракта задержан еще один офицер бундесвера. Подвержена ли немецкая армия влиянию праворадикальных идей? Этому вопросу столько же лет, сколько и самой армии. (10.05.2017)

Из 89 выявленных в период с 2010 по 2018 год правых экстремистов из рядов вооруженных сил Германии были уволены 86. В отношении трех расследование еще продолжается. В то же время отмечается, что большинство (67) правых экстремистов были выявлены в немецкой армии до отмены призыва и перевода ее на профессиональную основу в 2011 году.

15 военнослужащих за этот срок были признаны левыми экстремистами, причем только один за время после отмены призыва. Около 300 военнослужащих подозревали в исламизме, в 200 случаях эти подозрения не оправдались, а доказанными стали только 24 случая.

Ранее огласку получил случай увольнения из рядов бундесвера солдата-расиста, допускавшего правоэкстремистские высказывания. Он попытался оспорить решение в суде, но его увольнение посчитали правомерным. В апреле 2017 года контрразведка разоблачила старшего лейтенанта Франко А., готовившего теракт под видом "сирийского беженца". Кроме того, из числа резервистов бундесвера был исключен сторонник правоэкстремистского "Германского движения за идентичность".

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  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе

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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

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