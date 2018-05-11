С чем глава Минэкономики Германии едет в Киев и Москву?

С ближайшего воскресенья до вторника на будущей неделе (13-15 мая) министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) будет вести переговоры сначала в Киеве, а потом в Москве. Когда несколько дней назад информационное агентство dpa узнало об этом от своих источников в правительстве ФРГ, Дональд Трамп еще не принимал решения выйти из атомного соглашения с Ираном.

Альтмайер собирался обсудить с партнерами в Украине и России проблемы, связанные с проектом газопровода "Северный поток-2". Об этом тоже пойдет речь. Но американский президент если и не изменил, то по крайней мере расширил повестку дня визита немецкого министра.

Берлин надеется на влияние Москвы в Тегеране…

Выход США из международного соглашения с Ираном внес весьма существенные поправки в архитектуру отношений Германии и других стран ЕС с Россией, в чем наблюдатели смогли убедиться и во время переговоров министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas) с Сергеем Лавровым в этот четверг, 10 мая.

Хайко Мас и Сергей Лавров после переговоров в Москве, 10 мая

Не Сирия и Донбасс, как поначалу планировал Мас, были в центре московской встречи, а последствия "иранского" решения Трампа, которое отодвинуло на второй план острые разногласия между Берлином и Москвой по целому ряду международных и двусторонних проблем. Будь то российская поддержка сирийского диктатора и сепаратистов на востоке Украины, дело Скрипаля или атака предположительно российских хакеров на немецкие правительственные серверы, в том числе, на сам МИД Германии.

"Выход президента США Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном неожиданно превратил Германию и Россию в союзников", - констатирует газета Berliner Zeitung. "Немцы надеются, что русские воспользуются своим влиянием в Тегеране, - поясняет Süddeutsche Zeitung, - с тем, чтобы теперь еще и иранцы не вышли из этого соглашения".

…а Москва - на влияние Берлина в Вашингтоне

В Москве, в свою очередь, надеются на возможности Германии и других европейских участников сделки с Ираном повлиять на Вашингтон с тем, чтобы возобновляемые американские санкции против Тегерана не коснулись фирм в других странах, в частности, российских, имеющих обширные коммерческие интересы на иранском рынке.

Петер Альтмайер вел в марте переговоры в Вашингтоне

И вот этой задачей мог бы заняться именно Альтмайер. Считается, что это он в конце марта сумел подготовить в Вашингтоне почву для пролонгации американского моратория на штрафные пошлины на сталь и алюминий для стран ЕС.

Скорее всего, Альтмайер попытается добиться от американцев и нераспространения антииранских санкций на фирмы из стран Евросоюза. Лавров ясно дал понять, что не считает правильным, если какое-нибудь государство или группа стран будет выторговывать исключения только для себя.

"Северный поток-2" - это и политика

Кто из членов российского правительства будет говорить с Альтмайером на эту тему, пока не известно. Сам он хотел бы во вторник, 15 мая, встретиться с министрами энергетики и экономического развития Александром Новаком и Максимом Орешкиным. Альтмайер прилетит в Москву в понедельник вечером из Киева, где он будет обсуждать проблему газопровода "Северный поток-2" и выслушивать аргументы украинской стороны, резко негативно относящейся к данному проекту "Газпрома".

Подход официального Берлина к этому вопросу изменился после того, как корреспондент DW вынудил канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) на пресс-конференции после ее встречи с украинским президентом Петром Порошенко 10 апреля публично признать, что "Северный поток-2" - это не чисто коммерческий проект, что в нем есть и политическое измерение.

На пресс-конференции с Порошенко Меркель впервые сказала о политическом измерении "Северного потока-2"

Берлин поставил "Газпрому" условие: немецкое правительство не будет чинить препятствий удвоению мощности Североевропейского газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию только в том случае, если "Газпром" сохранит транзит своего газа в Европу через Украину, получающую за прокачку от полутора до двух миллиардов долларов в год.

"Газпром" теперь уверяет, что вовсе и не собирался отлучать Украину от транспортировки российского газа в Европу, что с самого начала собирался подписать с украинским "Нафтогазом" новое транзитное соглашение вместо того, срок действия которого истекает в конце 2019 года. Дело, однако, в том, какие объемы российского газа впредь будут прокачиваться через украинскую газотранспортную систему.

В прошлом году по ней прошли без малого 100 миллиардов кубометров. В будущем "Газпром" не готов гарантировать транзит в прежних объемах, называет цифры в диапазоне от 10 до 40 миллиардов. Проблема же для Украины состоит в том, что поддерживать ГТС в работоспособном состоянии надо в любом случае, сколько бы газа по ней ни прокачивалось.

И если эти объемы будут маленькими, пояснила корреспонденту DW президент аналитического центра DiXi Group в Киеве Елена Павленко, то газ этот будет "просто золотым, в том числе, и для потребителей в Европе". Кроме того, после реакции "Газпрома" на недавнее решение Стокгольмского арбитража Павленко вообще считает неправильным доверять каким бы то ни было гарантиям российской стороны.

Европе дефицит газа не грозит

Петер Альтмайер, говорят источники DW в немецком Минэкономики, намерен выслушать аргументы противников "Северного потока-2" в Киеве и его сторонников, соответственно, в Москве с тем, чтобы сформировать и собственное отношение к этому проекту, о котором речь пойдет и на встрече Ангелы Меркель с Владимиром Путиным в Сочи 18 мая.

Между тем и у немецких экспертов есть большие сомнения не только в политической, но и экономической целесообразности "Северного потока-2". К их числу относится глава отдела энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert).

"Мы в Европе собираемся распрощаться с углеводородными источниками энергии, - заявила она в интервью DW. - Наша цель - декарбонизация, достижение целей Парижского соглашения, сокращение выбросов парниковых газов, а это означает, что в среднесрочной перспектив мы будем потреблять меньше газа, а не больше".

Не считает Кемферт убедительными и аргументы о предстоящем скором дефиците газа в Европе. Даже с учетом сокращения добычи газа в Голландии, а позднее - и в Норвегии, говорит она, на мировых рынках газа предостаточно.

Кроме того, "Северный поток-2" - это очень дорогой проект, по оценке эксперта, он намного дороже, чем создание инфраструктуры для приема танкеров со сжиженным газом, и к тому же на очень долгий период - 30-50 лет - привязывает покупателей к одному поставщику. "У нас хороший опыт с этим поставщиков, - признает Кемферт, - но с экономико-энергетической точки зрения крайне сомнительна целесообразность строительства нового газопровода".

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