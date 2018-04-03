 С одного из ″колоколов Гитлера″ удалили свастику | Новости из Германии о Германии | DW | 03.04.2018
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Германия

С одного из "колоколов Гитлера" удалили свастику

Неизвестный проник в церковь и стер свастику с колокола в одной из церквей Нижней Саксонии. "Пришло время весенней уборки", - говорится в записке с признанием.

Один из колоколов Гитлера

Один из "колоколов Гитлера"

Неизвестный удалил свастику и часть надписи с национал-социалистическим содержанием с церковного колокола в Шверингене в Нижней Саксонии. Инцидент произошел на "страстной неделе", заявил во вторник, 3 апреля, пастор Ян-Аксель Хеллвеге (Jahn-Axel Hellwege). По его словам, неизвестный проник в церковь с помощью ключа - никаких следов взлома обнаружить не удалось.

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"Пришло время, чтобы весенняя уборка впустила свежий ветер", - говорится в оставленной на месте записке с признанием. "Мы не только очистили нашу деревню, но очистили и колокол - от голубиного помета и грязи национал-социализма, которая, спустя 80 лет, грозила разделить население деревни", - написал неизвестный.

"Колокола Гитлера"

В 2017 году в Германии обнаружили сразу несколько так называемых "колоколов Гитлера" - находящихся в использовании церковных колоколов со свастиками. В феврале местный совет коммуны в Херксхайме-ам-Берг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) постановил не снимать скандальный колокол времен национал-социализма и снова принять его в эксплуатацию. Десятью голосами против двух совет решил, что колокол должен остаться как "повод к примирению и памяти против насилия и несправедливости".

"Коммуне необходимо, чтобы мы получили ясное понимание, в каком направлении мы хотим двигаться", - заявил бургомистр Георг Велькер (Georg Welker). В экспертном заключении говорится, что "утилизация" колокола - это "бегство от разумной и свободой от предрассудков культуры памяти". При этом не исключено, что колокол также может быть отправлен в музей.

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    Автор: Элла Володина


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