С одного из "колоколов Гитлера" удалили свастику

Неизвестный удалил свастику и часть надписи с национал-социалистическим содержанием с церковного колокола в Шверингене в Нижней Саксонии. Инцидент произошел на "страстной неделе", заявил во вторник, 3 апреля, пастор Ян-Аксель Хеллвеге (Jahn-Axel Hellwege). По его словам, неизвестный проник в церковь с помощью ключа - никаких следов взлома обнаружить не удалось.
"Пришло время, чтобы весенняя уборка впустила свежий ветер", - говорится в оставленной на месте записке с признанием. "Мы не только очистили нашу деревню, но очистили и колокол - от голубиного помета и грязи национал-социализма, которая, спустя 80 лет, грозила разделить население деревни", - написал неизвестный.
"Колокола Гитлера"
В 2017 году в Германии обнаружили сразу несколько так называемых "колоколов Гитлера" - находящихся в использовании церковных колоколов со свастиками. В феврале местный совет коммуны в Херксхайме-ам-Берг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) постановил не снимать скандальный колокол времен национал-социализма и снова принять его в эксплуатацию. Десятью голосами против двух совет решил, что колокол должен остаться как "повод к примирению и памяти против насилия и несправедливости".
"Коммуне необходимо, чтобы мы получили ясное понимание, в каком направлении мы хотим двигаться", - заявил бургомистр Георг Велькер (Georg Welker). В экспертном заключении говорится, что "утилизация" колокола - это "бегство от разумной и свободой от предрассудков культуры памяти". При этом не исключено, что колокол также может быть отправлен в музей.
Смотрите также:
-
Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере
"Фландрия" Отто Дикса
Признанный художник Веймарской Республики и ветеран Первой мировой войны, Отто Дикс с его гибнущими в траншеях Фландрии солдатами не мог понравиться нацистам. Дикс писал эту картину подпольно в 1934-36 годах.
-
Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере
"Черные комнаты" Карла Хофера
Художник Карл Хофер написал эту картину заново после того, как оригинал был уничтожен во время одной из бомбежек Германии в 1943 году.
-
Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере
"Тельтов" Лионеля Фейнингера (1918)
Эта абстрактная картина Лионеля Фейнингера была включена нацистами в экспозицию пропагандистской выставки "Дегенеративное искусство", которая открылась в Мюнхене в 1937 году. Нацисты конфисковали 16 000 художественных произведений из государственных музеев и галерей.
-
Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере
Автопортрет Карла Хофера (1935)
Нацисты конфисковали этот автопортрет Карла Хофера и продали его позднее на аукционе вместе со многими другими изъятыми ими произведениями современного искусства. Картину приобрел американский коллекционер. Вернула автопортрет музею вдова коллекционера в 2014 году.
-
Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере
"Выскочки" ("Маляры") Бернхарда Кретшмара (1939)
Этой картине можно дать разные толкования. Название переводится и как "Выскочки", и как "Поднимающиеся наверх". В витрине выставлена книга Гитлера "Моя борьба" рядом с другой, на обложке которой изображен Муссолини. "Возможно, магазин перекрашивают потому, что он раньше принадлежал евреям" - предлагает еще одну из возможных интерпретаций куратор выставки в Берлине Дитер Шольц.
-
Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере
"Голова" Ханса Ульмана (1935)
Скульптор Ханс Ульман создал пластические эскизы из проволоки в берлинской тюрьме, куда его бросили национал-социалисты, потому что он распространял антинацистские листовки. Скульптуры он сделал уже на свободе, тайно. Они выполнены в духе преследовавшегося в "третьем рейхе" художественного авангарда.
Автор: Элла Володина