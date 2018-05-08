 С начала конфликта в Донбассе погибли 3,3 тысячи украинских военных | Новости из Германии об Украине | DW | 08.05.2018
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Украина

С начала конфликта в Донбассе погибли 3,3 тысячи украинских военных

Глава Минобороны Украины сообщил, что боевые потери составляют почти 2,4 тысячи военнослужащих, небоевые - 938 человек.

Украинский солдат в Авдеевке

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году погибли в общей сложности 3332 украинских военных. При этом боевые потери составили 2394 человека, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью украинскому изданию "Обозреватель", опубликованном во вторник, 8 мая. Еще 938 военнослужащих, по его словам, скончались в результате болезней, ДТП, нарушения правил безопасности, суицидов и злоупотребления алкогольными напитками.

Контекст

Одновременно украинский министр указал, что российские вооруженные силы разместили на границе с Украиной 80 тысяч военнослужащих, 900 танков, более тысячи артсистем и около 400 установок залпового огня.

Полторак: В Донбассе используются российские техника и человеческий ресурс 

"На сегодня, по данным разведки, в России нет группировки, способной провести полномасштабную агрессию против Украины. Но созданная инфраструктура дает возможность нарастить военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев", - заявил он далее.

Кроме того, по словам Полторака, на территории Донецкой и Луганской областей "базируются два армейских подразделения, сформированных с использованием российской техники, материального и человеческого ресурса", подчиняющиеся 8-й армии Южного военного округа РФ. Между тем среди донецких и луганских сепаратистов примерно 60 процентов местных жителей, сообщил он.

В апреле главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о гибели 3784 военнослужащих с начала конфликта в Донбассе.

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