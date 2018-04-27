 США требуют от Европы жестких мер по отношению к Ирану | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2018
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Мир

США требуют от Европы жестких мер по отношению к Ирану

США считают, что ЕС должен жестче реагировать на ракетную программу Ирана. Такое заявление сделал советник госсекретаря США в Эр-Рияде перед началом ближневосточного турне Майка Помпео.

Майк Помпео в Эр-Рияде, 28 апреля 2018 г.

Майк Помпео в Эр-Рияде, 28 апреля 2018 г.

США призывают своих европейских союзников и другие страны к введению санкций против Ирана, что должно привести к ограничению иранской ракетной программы. По всему миру страны должны вводить штрафные меры против всех без исключения лиц и организаций, которые имеют отношение к ракетной программе, заявил в субботу, 28 апреля, Брайан Хук, один из советников госсекретаря США Майка Помпео. Ракетная программа Ирана представляет собой угрозу международной безопасности, заявил Хук.

Контекст

В противостоянии между Израилем и Ираном Сирия становится ареной военных действий. На чью поддержку может рассчитывать Тель-Авив, DW объяснил эксперт по Ближнему Востоку Жиль Мурчиано. (13.02.2018)

В санкционный список США против Тегерана внесен Корпус стражей исламской революции. Ограничительные меры - ответ на действия Ирана по созданию оружия массового поражения и поддержке терроризма, утверждает Вашингтон. (31.10.2017)

В ближайшее время вопрос санкций будет прояснен с европейскими странами, уточнил чиновник. Он ведет переговоры с ЕС о внесении изменений в ядерный договор с Ираном, раскритикованный президентом США Дональдом Трампом. В Брюсселе хотят сохранить действующее соглашение

Свое заявление Хук сделал в Эр-Рияде, куда Помпео прибыл в субботу для начала своего поездки по Ближнему Востоку. Госсекретарь США также намерен посетить Израиль и Иорданию. Ракетная программа Ирана будет одной из важнейших тем в переговорах с участием американских дипломатов с представителями Саудовской Аравии и Израиля, добавил Брайан Хук.

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    Автор: Григорий Аросев


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