 США решили пока не вводить новых санкций против России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.04.2018
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Мир

США решили пока не вводить новых санкций против России

Соответствующее уведомление поступило в посольство России в Вашингтоне, сообщил источник в МИД РФ. Ранее постпред США в ООН Хейли заявила, что новые санкции будут введены из-за российской поддержки Сирии.

Посольство РФ в Вашингтоне

Посольство РФ в Вашингтоне

США решили пока не вводить новых санкций против России. Они уведомили Москву об этом через посольство РФ в Вашингтоне, сообщил источник в МИД России агентству ТАСС в среду, 18 апреля. "Я могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп не хотел бы вводить санкции "без новых действий России, которые бы подтолкнули его к этому".

Контекст

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

Москве и Западу следует найти способ разрешить конфликты в Сирии и Украине, считают в Германо-российской внешнеторговой палате (AHK). При этом РФ не стоит рисковать достигнутым прогрессом в инвестиционном климате. (17.04.2018)

Наказать за Сирию

Первоначально Белый дом объявил о намерении ввести новые штрафные меры против Москвы из-за предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, чтобы наказать Россию за поддержку, оказываемую Дамаску. Под санкции должны были подпасть российские компании, которые, по мнению Вашингтона, связаны с сирийской программой химических вооружений.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли 15 апреля в интервью телекомпании CBS заявила, что "грядут новые санкции в отношении России", и объявить о них должны уже 16 апреля. Однако в тот день никаких решений о введении новых санкций объявлено не было.

Глава Национального экономического совета при президенте США Лоренс Кадлоу 17 апреля заявил журналистам, что Хейли "забежала вперед" и "возможно, произошла какая-то мгновенная путаница". Однако американский постпред в ООН отвергла, что допустила ошибку.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Гудбай, Америка, или Санкции Думы против США – DW Новости (17.04.2018)

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Гудбай, Америка, или Санкции Думы против США – DW Новости (17.04.2018)  

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