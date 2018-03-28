 США продлили на год санкции против Москвы за кибератаки | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2018
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Россия

США продлили на год санкции против Москвы за кибератаки

Трамп продлил действие подписанного Обамой в 2015 году указа, содержащего ограничительные меры, в числе прочих, в отношении ФСБ и ГРУ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций, введенных за кибератаки против Соединенных Штатов и действующих, в числе прочих стран, в отношении России. Соответствующее уведомление во вторник, 27 марта, опубликовано на сайте Белого дома.

Контекст

"Эти значительные злонамеренные действия в киберпространстве… продолжают представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - указывается в документе.

Против ФСБ и ГРУ

Речь идет об указе, подписанном 1 апреля 2015 года предшественником Трампа Бараком Обамой и позволявшем министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, совершающих кибератаки против Вашингтона. В конце декабря 2016 года документ был расширен.

В частности, действие указа было распространено на лиц, находящихся за пределами США и осуществляющих кибератаки, существенно угрожающие национальной безопасности, внешней политике, экономическому благополучию или финансовой стабильности США, а также имеющие целью вмешательство в избирательные процессы США.

Среди прочих, санкции были введены в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и Главного разведывательного управления. Кроме того, ограничительные меры распространяются на связанные с этими спецслужбами ООО "Специальный технологический центр", НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и компанию "ЦОР секьюрити", отмечает газета "Ведомости".

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    Автор: Илья Коваль


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