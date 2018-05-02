США приостановили финансирование сирийских "Белых касок"

США заморозили обеспечение финансовыми средствами сирийской гуманитарной организации "Белые каски". Об этом в четверг, 3 мая, сообщил телеканал CBS.

По информации медиакомпании, в данный момент Госдепартамент США находится в процессе "активного рассмотрения" вопроса о дальнейшей финансовой поддержке организации. Формального уведомления об остановке помощи от Вашингтона "Белые каски" пока не получали, отмечает CBS. В то же время фактически представители организации в Сирии с некоторых пор перестали получать деньги из США. По данным американского телеканала, взнос Вашингтона составляет около трети бюджета "Белых касок".

"Это очень тревожное развитие событий. В конечном счете, это окажет негативное влияние на возможность гуманитарных работников спасать жизни", - заявил лидер "Белых касок" Раед Салех. По его словам, во время встречи сотрудников организации с представителями Госдепа в марте еще не было никаких "намеков на прекращение поддержки". "Были даже высказывания высокопоставленных чиновников о долгосрочных обязательствах вплоть до 2020 года", - добавил он.

"Белые каски", также известные как "Сирийская гражданская оборона" - сирийская волонтерская организация, спасающая людей на территории Сирии, подконтрольной повстанцам. Она насчитывает около 3000 добровольцев. По данным самой организации, ее волонтерам удалось спасти более 70 000 человек.

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