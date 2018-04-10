 США подтвердили переговоры с КНДР по подготовке встречи на высшем уровне | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.04.2018
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Мир

США подтвердили переговоры с КНДР по подготовке встречи на высшем уровне

Впервые после сообщения о планах Трампа встретиться с северокорейским диктатором Вашингтон заявил о диалоге с Пхеньяном по подготовке переговоров.

Белый дом

Впервые после заявления о планах президента США Дональда Трампа встретиться с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном Вашингтон официально подтвердил начало прямого диалога с КНДР по подготовке этой встречи. Во вторник, 10 апреля, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила о "дискуссиях" с Пхеньяном, в которых участвуют несколько американских ведомств.

Контекст

Отвечая в Twitter Ким Чен Ыну, президент США в конфликте вокруг ядерной программы КНДР ведет себя как эпатажный подросток. Надо отнять у Трампа его игрушку, считает Клаус-Дитер Франкенбергер.

Северная и Южная Корея впервые за два года сели за стол переговоров. Результаты этой встречи без посредников оценил в интервью DW немецкий эксперт Патрик Кёльнер.

Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин об аргументах Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Пхеньян в последние месяцы сигнализирует готовность к контактам на международном уровне. В марте руководство Северной Кореи предложило провести встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа. 9 апреля американский президент сообщил, что переговоры состоятся в "мае или начале июня". В свою очередь власти КНДР впервые выразили готовность обсудить с США создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.

27 апреля должен состояться саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Встреча пройдет в пограничной деревне Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, а северокорейскую - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека.

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


Смотреть видео 02:38

Cекрет Ким Чен Ына

Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

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