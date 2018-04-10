США подтвердили переговоры с КНДР по подготовке встречи на высшем уровне

Впервые после заявления о планах президента США Дональда Трампа встретиться с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном Вашингтон официально подтвердил начало прямого диалога с КНДР по подготовке этой встречи. Во вторник, 10 апреля, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила о "дискуссиях" с Пхеньяном, в которых участвуют несколько американских ведомств.
Пхеньян в последние месяцы сигнализирует готовность к контактам на международном уровне. В марте руководство Северной Кореи предложило провести встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа. 9 апреля американский президент сообщил, что переговоры состоятся в "мае или начале июня". В свою очередь власти КНДР впервые выразили готовность обсудить с США создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.
27 апреля должен состояться саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Встреча пройдет в пограничной деревне Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, а северокорейскую - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека.
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Выход найден!
Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход".
Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская