 США отменили торговые преференции на ряд украинских товаров | Новости из Германии об Украине | DW | 06.05.2018
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Украина

США отменили торговые преференции на ряд украинских товаров

Власти США приостановили действие торговых преференции на 155 украинских товаров. Причина - недостаточные усилия правительства в Киеве по охране интеллектуальной собственности.

Харьковский тракторный завод (фото из архива)

Харьковский тракторный завод (фото из архива)

Американская администрация приостановила действие торговых преференций для части украинских товаров. Об этом в субботу, 5 мая, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Украины. Отдельно отмечается, что преференции отменены еще 26 апреля. Под ограничение попали 155 видов товаров, в числе прочих - продукты, электроприборы, изделия из дерева и некоторые виды оборудования.

Контекст

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Евросоюз намерен в ускоренном порядке ввести дополнительные квоты на импорт украинских сельхозтоваров и снять импортные пошлины на промышленные продукты. (06.06.2017)

Минэкономразвития сообщает, что находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы. При этом снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной радой Украины законопроекта "Об организации коллективного управления". Его цель на территории Украины - создание эффективной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав. По мнению Вашингтона, правительство в Киеве предпринимает недостаточно усилий по охране интеллектуальной собственности.

Система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. В Евросоюзе также действуютторговые преференции для украинских товаров.

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    Автор: Сергей Елкин


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Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (27.07.2017)  

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