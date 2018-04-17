США обвинили РФ и Сирию в попытках скрыть следы химатаки

Россия и Сирия пытаются помешать расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, считают власти США. Страны попытались очистить территорию вероятного совершения атаки и скрыть доказательства применения химоружия, заявила в четверг, 19 апреля, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

По словам Нойерт, США располагают достоверной информацией о том, что российские власти совместно с сирийским режимом намеренно препятствуют приезду в Думу экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В свою очередь, МИД РФ опроверг заявления о том, что Россия мешает прибытию миссии ОЗХО в Восточную Гуту, подчеркнув, что российская сторона не является "организатором этой поездки".

Эксперты ОЗХО не могут попасть в Думу

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их не пускали на территорию Думы в течение нескольких дней. Они намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, однако, перенесли начало расследования в связи с тем, что высланная вперед миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, стрельбу начали "экстремисты", которые "явно были предупреждены, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью".

Специалисты ОЗХО намерены расследовать предполагаемую химическую атаку, которую, как считает Запад, сирийское правительство осуществило в Восточной Гуте 7 апреля. По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По информации из разных источников погибли от 40 до 70 человек и более 500 обратились за медицинской помощью.

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