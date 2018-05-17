 США намерены сорвать сооружение газопровода ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 17.05.2018
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Германия

США намерены сорвать сооружение газопровода "Северный поток-2"

Вашингтон не исключил введения санкций против компаний и стран, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Для начала они собираются усилить дипломатический нажим.

Трубы для нового газопровода

США, несмотря на посреднические усилия Германии, намерены предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2". "Мы задействуем для этого всю мощь убеждения. Мы будем рады, если проект не будет реализован", - заявила уполномоченная Госдепартамента США по вопросам энергетики Сандра Ауткерк в четверг, 17 мая, в Берлине.

"Северный поток-2" - плохая вещь для Украины и для Европы", - сказала она, пояснив, что открытие нового газопровода сделает восточноевропейские страны еще более зависимыми от российского газа. По поводу согласованного Германией и Россией компромисса о том, что часть газа будет и впредь поставляться через территорию Украины, Ауткерк заявила, что "гарантии России ненадежны", к тому же Балтийское море, по ее словам, является стратегически важным регионом в военном отношении.

Сандра Ауткерк напомнила, что в прошлом Россия в конфликте с Украиной уже временно прекращала поставки газа, в результате чего страдали восточноевропейские страны.

Завуалированная угроза санкций

Представитель американского Госдепа расплывчато высказалась относительно возможности введения санкций против фирм и стран, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Она сказала, что США делают ставку на силу убеждения. При этом она отметила, что ее страна еще в 2017 году создала условия для введения санкций против участников нового газопровода.

Контекст

"Северный поток-2" встречает растущее политическое сопротивление. Но и в случае реализации проекта транзит газа из России в Европу через Украину, очевидно, сохранится и после 2019 года. (13.04.2018)

В интервью газете Handelsblatt украинский президент назвал проект газопровода "Северный поток-2" экономически неоправданным и заявил, что транзит через Украину был бы гораздо выгоднее. (09.04.2018)

Ауткерк отвергла мнение о том, что США стремятся сорвать данный проект только потому, что сами хотят продавать в Европе сжиженный газ. По ее словам, позиция Вашингтона обусловлена исключительно энергетическими и геополитическими соображениями.

Посреднические усилия Германи

Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) сообщил, что на переговорах в Киеве и Москве ему удалось добиться существенного прогресса по транзиту российского газа через Украину. Первоначально Москва отказывалась поставлять газ в Европу через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2", который напрямую свяжет Россию и Германию.

В реализации проекта строительства "Северного потока-2" участвует целый ряд европейских компаний, в том числе "дочка" немецкого концерна BASF - Wintershall.

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    Автор: Андрей Гурков


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