США могут ввести в отношении РФ новые санкции за поддержку Асада

США могут ввести против России дополнительные санкции из-за поддержки Москвой режима Башара Асада. Об этом в воскресенье, 15 апреля, сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. Как утверждается в публикации, посол США в Москве Джон Хантсман в отдельном письме предупредил о намерении Белого дома российский МИД.
Помимо этого, Хантсман якобы разъяснил внешнеполитическому ведомству РФ мотивы недавнего ракетного удара по Сирии. Дипломат написал, что международное сообщество обязано "остановить Башара Асада", который вместе с прочим руководством Сирии виновен в использовании химического оружия.
Возможно, уже в понедельник
В тот же день о новых санкциях против России из-за химатаки в Сирии заявила в интервью каналу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, это может произойти уже в понедельник, 16 апреля.
"Санкции против России на подходе. Министр Мнучин (глава Минфина США - Ред.) объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", - пояснила она.
О грядущем введении новых санкций ранее сообщил на своей странице в Twitter Брайан О'Тул, эксперт аналитического центра Atlantic Council, который раньше занимал пост советника санкционного бюро Минфина США. "Мы также намерены ввести специальные дополнительные санкции против России в качестве ответа за постоянную поддержку Москвой режима Асада, которая допускает зверства режима в отношении сирийского народа", написал О'Тул.
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100 тысяч свадебных банкетов…
…на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.
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Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца
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Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).
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Выкормить трех амурских тигров в зоопарке
Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.
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По указу президента
Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.
Автор: Илья Коваль