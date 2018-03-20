 США и Южная Корея возобновляют военные учения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2018
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Мир

США и Южная Корея возобновляют военные учения

Раньше КНДР рассматривала военное сотрудничество Вашингтона и Сеула как провокацию. Но на этот раз Ким Чен Ын может не поднимать шума.

Военные учения США и Южной Кореи

США и Южная Корея возобновляют военные учения, прерванные на время Олимпиады. Об этом во вторник, 20 марта, заявили в министерстве обороны Южной Кореи. Учения должны начаться уже 1 апреля, в них будет задействовано "примерно то же количество сил, что и в минувшие годы".

Контекст

Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин об аргументах Ким Чен Ына и Дональда Трампа. (09.03.2018)

Президент США готов встретиться с лидером КНДР. Сенсационное приглашение Ким Чен Ына передал советник президента Южной Кореи Чон Ый Ён, который ранее посетил Пхеньян и теперь находится в Вашингтоне. (09.03.2018)

Министерство обороны США подтвердило эту информацию и заверило, что учения преследуют оборонительные цели, и КНДР не стоит "рассматривать их как провокацию". Кроме того, правительство в Пхеньяне уже было проинформировано американской стороной о времени проведения и характере учений.

До нынешнего времени КНДР расценивала все совместные учения США и Южной Кореи как провокацию. В последние недели, однако, между Вашингтоном и Пхеньяном наметилась разрядка. Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын могут встретиться уже в мае.

Ким Чен Ын также согласился временно прекратить все ядерные и ракетные испытания в КНДР и признал, что плановые военные учения США и Южной Кореи могут продолжаться.

В свою очередь Белый дом, подтвердив, что Трамп принял приглашение Кима, сообщил, что дата и место переговоров будут согласованы позднее. Вашингтон "с нетерпением" ждет отказа Северной Кореи от ядерной программы, но считает, что все санкции и максимальное давление должны сохраняться, говорится в сообщении администрации США.

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Cекрет Ким Чен Ына

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    "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

  • Карикатура Сергея Елкина - ракетный конфликт США и КНДР

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    Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.

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    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Президент-граната

    "Этот президент - как граната: полностью заряжен и снят с предохранителя. У вас осталось несколько секунд, чтобы добежать до укрытия".

  • Карикатура: Дональд Трамп и Ким Чен Ын, привязанные к бомбам, летят в космосе

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Выход найден!

    Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход".

    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Cекрет Ким Чен Ына  

Трамп дестабилизирует мировое сообщество: реакция на речь в ООН  

Зачем Дональд Трамп приехал в Азию (07.11.2017)  

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