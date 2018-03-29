США и Южная Корея возобновили отложенные военные учения

Южная Корея и США в воскресенье, 1 апреля, начали совместные военные учения, которые были отложены на время Олимпиады в Пхёнчхане. В маневрах "Молодой орел" (Foal Eagle) принимают участие более 10 тысяч американских и около 290 тысяч южнокорейских военных. Как сообщили в министерстве обороны в Сеуле, они продлятся около месяца.

В учениях "Молодой орел" задействованы наземные войска, военная авиация, военно-морские силы и спецподразделения. Ранее в них участвовало такое же количество военных.

"Учения с Сеулом - это не провокация Пхеньяна"

Американско-южнокорейские военные учения "Молодой орел", как и "Ключевая решимость" (Key Resolve), обычно проводятся ежегодно в марте. В 2018 году Вашингтон и Сеул решили их отложить на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Маневры "Ключевая решимость" должны начаться в середине или конце апреля и продлятся две недели.

Ранее Пентагон заверил, что учения преследуют оборонительные цели, и КНДР не стоит "рассматривать их как провокацию". На 27 апреля запланирована встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В мае ожидаются прямые переговоры между Кимом и президентом США Дональдом Трампом.

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