США и Китай отказались от пошлин на товары друг друга

США и Китай договорились временно отказаться от взаимных пошлин на импорт товаров. Об этом в воскресенье, 20 мая, в интервью телекомпании Fox News сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
"Мы добились значительного прогресса в переговорном процессе и пришли к соглашению относительно общих правил. Поэтому на настоящий момент мы отказались от введения пошлин, чтобы внедрить эти новые правила", - заявил министр.
Накануне Пекин предложил президенту США Дональду Трампу сделать закупки американских товаров и принять пакет других мер, которые сократили бы дефицит в двусторонней торговле на 200 млрд долларов в год. Одним из главных бенефициаров этого пакета мер может стать американская компания Boeing, которая на данный момент продает около четверти своих самолетов китайским клиентам, уточняет агентство Reuters.
Трамп ранее оценивал торговый дефицит США с Китаем в 375-500 млрд долларов. Вашингтон 3 апреля ввел 25-процентные пошлины на китайские товары. Китай на следующий день отреагировал такого же размера пошлинами на импорт товаров из США и заявил, что пожалуется во Всемирную торговую организацию (ВТО). Вашингтон в ответ пригрозил новыми мерами.
Смотрите также:
-
Китч "культурной революции"
Плакаты повсюду
В ходе "культурной революции" весь Китай был покрыт плакатами и стенгазетами, пропагандирующими новое время и "нового человека". Многие из них сохранились до сегодняшнего дня.
-
Китч "культурной революции"
Значки и листовки
Тот, кто хотел показаться настоящим революционером, обязательно носил костюм в стиле Мао Цзэдуна и значок с его изображением. Во времена "культурной революции" его даже называли "самым красным из наикраснейших солнц".
-
Китч "культурной революции"
"Цитатник" Мао на всех языках
Пропагандистская машина "культурной революции" выпускала "Цитатник" Мао Цзэдуна, или, как его еще называли, "Красную книжечку", миллионными тиражами, причем не только для внутреннего рынка. Он должен был стать путеводным "красным фонарем" мировой революции.
-
Китч "культурной революции"
Мао на каждый полке
Как будто плакатов, значков и книг было недостаточно - выпускались сотни тысяч бюстов Мао Цзэдуна.
-
Китч "культурной революции"
Мао любого размера
А кому было мало простого бюста, мог приобрести скульптуру Мао Цзэдуна из фарфора - и даже в натуральную величину.
-
Китч "культурной революции"
Радость коллекционеров
"Культурная революция" развернулась 50 лет назад. Для большинства, кто жил в то время, это стало травмой на всю жизнь. Лишь для коллекционеров это время общественной трансформации остается неиссякаемым источником радости.
-
Китч "культурной революции"
Прибыльный бизнес
Об этом знают и торговцы в Пекине, которые продают старые плакаты и журналы времен "культурной революции" коллекционерам и западным туристам.
Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов