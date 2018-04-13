 США и Британия обвинили РФ в крупномасштабной хакерской атаке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2018
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Мир

США и Британия обвинили РФ в крупномасштабной хакерской атаке

Американские и британские ведомства утверждают, что атака была направлена как на государственные структуры, так и на частные компании.

Российские хакеры

Россия осуществила масштабную кибератаку, которая была направлена как на государственные структуры, так и на частные компании. Об этом говорится в понедельник, 16 апреля, в cовместном заявлении американского ФБР, министерства внутренней безопасности США и британского Центра национальной компьютерной безопасности.

Контекст

Год назад при бундесвере было создано специальное управление, занимающееся вопросами кибербезопасности. Как и где будет обучаться элита немецких кибервойск - в репортаже DW. (01.04.2018)

По версии The Washington Post, кибератака стала местью за отказ допустить российскую олимпийскую сборную на Игры. (25.02.2018)

Предположительными целями кибернападений были "миллионы" ключевых устройств, позволяющих устанавливать соединение с интернетом - маршрутизаторы (роутеры), коммутаторы и файрволы. В заявлении утверждается, что хакеры намеревались похитить "интеллектуальную собственность" и получить постоянный доступ к сетям своих жертв. В заявлении ведомств также перечисляются подробные методы, к которым якобы прибегали российские хакеры для достижения своих целей.

По словам заместителя главы Белого дома по кибербезопасности Роба Джойса, США "с большой уверенностью" исходят из того, что за атаками стоить российская сторона. Обвинения в кибернападениях последовали на фоне и без того обострившихся отношений между Россией и западными странами.

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    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 01:55

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?

 

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

Ссылки в интернете

Совместное заявление ФБР, министерства внутренней безопасности США и британского Центра национальной компьютерной безопасности.

Аудио- и видеофайлы по теме

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?  

Российская компания "Лаборатория Касперского" - агент Кремля?  

Общество поддержки жертв российских хакеров – "Заповедник"  

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