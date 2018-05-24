 США запретили ввоз хлопка из Туркмении | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.05.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США запретили ввоз хлопка из Туркмении

Принимая решение, таможенная служба США опиралась на закон, запрещающий импорт изделий, которые произведены с использованием рабского труда.

Хлопок

США запретили ввоз хлопка и изделий из него из Туркмении. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте Таможенной и пограничной службы США (CBP) 24 мая. Решение принято на основе закона от 2016 года, запрещающего ввоз товаров, которые произведены с использованием рабского труда, отмечается в сообщении.

Контекст

Пропустить озеленительный субботник, предписанный президентом, в Туркмении нельзя. Найти в нем смысл - трудно. Но собеседники DW объясняют, зачем используется эта форма принудительного труда. (20.03.2018)

О сходстве культов личности первого и второго президентов Туркмении говорится чаще, чем о различиях. Собеседники DW рассказали о принципиальной разнице между Ниязовым и Бердымухамедовым. (12.12.2017)

Уникальная возможность предоставилась норвежской журналистке: она увидела и описала среди других постсоветских стран Центральной Азии золотой и беломраморный Туркменистан. (06.04.2017)

Посольство Туркмении в США не ответило на просьбу агентства Reuters прокомментировать решение Вашингтона. Ранее министерство труда США пришло к выводу, что хлопок в Туркмении собирают с массовым применением принудительного труда, организованного властями страны. 

"После решения CBP производителям и торговым сетямпридется исключить поставки изделий из туркменского хлопка", - отметила Патриша Джуревиц, одна из создателей глобального проекта Cotton Campaign по борьбе с детским и принудительным трудом при выращивании и сборе хлопка.

По данным американской неправительственной организации Human Rights First, ежегодно в США ввозятся товары на общую сумму 140 млрд долларов, которые произведены предположительно с использованием рабского труда.

Смотрите также:

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Горы тканей, море работы

    Халилю 13 лет, он родом из Дамаска. Пять дней в неделю мальчик работает в швейной мастерской, расположенной в подвале жилого дома в стамбульском рабочем районе Багджылар. Такие мастерские находятся здесь почти на каждой улице. И чуть ли не в каждой из них трудятся сверстники Халиля.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Работа вместо школы

    Швейные машины стрекочут безостановочно. Четыре из 15 работников этой текстильной мини-фабрики - дети, все они родом из Сирии. Турецкая легкая промышленность - та отрасль, в которой широко используется труд нелегальных работников, и где нередко заняты дети - дешевая, непривередливая и молчаливая рабочая сила.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Тоска по школе

    "О будущем я стараюсь не думать", - говорит 13-летний Халиль, раскладывая отрезы хлопка. Его коллега, немногим старше Халиля, шьет из этой ткани женские трусы. Разложить ткань, разрезать, сшить - все действия доведены до автоматизма. Дома в Сирии Халиль учился в третьем классе, но потом началась война, его семье пришлось бежать - и с тех пор он не был в школе.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Эксплуатация или помощь?

    Детский труд в Сирии запрещен законом. Тому, кто нанимает на работу детей младше 15 лет, грозит наказание. Хозяину швейной мастерской, в которой работает Халиль, хорошо об этом известно. "Я даю детям работу, чтобы им не пришлось попрошайничать на улицах. Я знаю, что это запрещено, но, с другой стороны, я помогаю их семьям сводить концы с концами", - говорит он.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    "Я надеюсь вернуться домой"

    Мусе тоже 13 лет. Как и многие другие работники этой швейной мастерской, он родом из северо-сирийской провинции Африн, население которой преимущественно составляют курды. Что он делает, когда не работает? Играет в футбол. "Я надеюсь, что в Сирии скоро наступит мир, и мы сможем вернуться домой. Я хочу учиться и стать врачом", - говорит мальчик.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Дешевле, чем у конкурентов

    Ежедневно в этой мастерской шьют и упаковывают тысячи женских трусов - самых разных цветов, расцветок и размеров. Их продают на базарах по две-три лиры за штуку. Главное, чтобы было дешевле, чем у конкурентов из Китая. За час работы детям платят меньше 50 центов, взрослым - в два раза больше.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Двенадцать часов в день

    Арас 11 лет, она работает в швейной мастерской уже четыре месяца. Ее мать беременна, отец работает на текстильной фабрике. Рабочий день Арас начинается в 8 часов утра и нередко заканчивается не раньше 8 вечера. Дважды в день она может сделать короткую паузу. В месяц Арас получает 700 турецких лир - почти 153 евро.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Обучение - это роскошь

    Арас работает с понедельника по пятницу, так что учиться в государственной школе она не может. Вместо этого девочка ходит в выходные на занятия, которые проходят в одной из сирийских благотворительных организаций. В расписании уроков - математика, арабский и турецкий языки. Ее учительница - тоже беженка из Сирии.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Свободное время - в школе

    Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми.

    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


 

Смотреть видео 01:42
Now live
01:42 мин

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве (18.04.2017)

 

Контекст

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

Детский труд в Турции нелегален. Но это не мешает нанимать на работу детей, бежавших из Сирии. Нередко они трудятся по 12 часов в день, получая гроши. О школе приходится забыть. (04.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Путь Каримова: манипуляция выборами и насилие  

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве (18.04.2017)  

Дети сирийских беженцев работают в Турции за 50 центов в час (05.12.2017)  

Самые читаемые

США поддержали выводы следствия по делу MH17  

Комментарий: Евгений Ройзман и спящая Россия Путина  

Что нового в расследовании крушения "Боинга" MH17?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно