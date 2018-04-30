 США доставили в Украину ракетные комплексы Javelin | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.04.2018
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Мир

США доставили в Украину ракетные комплексы Javelin

Ракетные комплексы Javelin переданы Вашингтоном Киеву на условиях их базирования вдали от линии разграничения в Донбассе.

Противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin

Противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin

США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin для оборонительных целей. Эту информацию в понедельник, 30 апреля, подтвердил украинский президент Петр Порошенко.

В американском Госдепартаменте на запрос DW сообщили: "Мы их поставили", однако о том, где ПТРК будут базироваться и в каком количестве они были поставлены, ответ получен не был.

Ранее США предоставляли Украине лишь нелетальные виды вооружений, транспорт и амуницию. Однако администрация американского президента Дональда Трампа сняла эти ограничения.

Вдали от линии разграничения

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По оценкам экспертов, США планировали поставить Киеву 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на общую сумму 47 миллионов долларов.

Условием передачи Украине этих вооружений являлось их базирование вдали от линии разграничения в Донбассе. Это объясняется рисками захвата ракет оккупационными войсками, как это уже случилось с американской станцией радиоэлектронной борьбы в ходе российской военной операции в Донбассе под Дебальцево зимой 2015 года. 

"Дополнительный сдерживающий фактор"

Президент Порошенко ранее назвал Javelin "дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе".

В декабре 2017 года администрация президента США одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия украинской армии. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. Тогда же появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставки в Украину и комплексов Javelin.

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