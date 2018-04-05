 США грозят Китаю новыми штрафными пошлинами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2018
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Мир

США грозят Китаю новыми штрафными пошлинами

Президент Трамп поручил разработать новые таможенные санкции после введения Пекином 25-процентных пошлин на импорт американских товаров. Они стали ответом на американские пошлины.

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В ходе накаляющегося американо-китайского торгового конфликта США могут ввести новые штрафные пошлины на импорт товаров из Китая объемом до 100 миллиардов долларов. Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру поручено проверить введение таких мер "ввиду нечестных ответных действий Китая", заявил президент США Дональд Трамп в четверг, 5 апреля.

Контекст

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Немецкие специалисты критически отнеслись к идее администрации США отменить стандарты потребления топлива новыми автомобилями. Нормы установил предыдущий президент Барак Обама. (04.04.2018)

Пекин в ответ на действия Вашингтона объявил о принятии зеркальных мер. Китай введет пошлину на американские автомобили, виски, сигары, сою и другие товары. (04.04.2018)

Вашингтон вводит штрафные тарифы на сотни видов продукции из КНР. Китай обещает принять зеркальные меры. (04.04.2018)

Глава Белого дома подписал указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из КНР, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов. (22.03.2018)

По словам Трампа, "вместо того, чтобы прекратить свое ошибочное поведение, Китай решил нанести ущерб нашим фермерам и производителям". Речь в данном случае идет об ответных мерах Пекина, который 4 апреля ввел 25-процентные пошлины на импорт некоторых американских товаров. Ранее, 3 апреля, США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары.

60 дней на разработку новых штрафов

Дополнительные тарифы на китайские товары будут уточнены в течение того же срока в два месяца, что и штрафные пошлины, о которых было объявлено 3 апреля, уточняется на сайте торгового представительства США. Никакие штрафные меры не вступят в силу до тех пор, пока этот процесс не завершится.

Указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из Китая, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год (48,7 млрд евро), президент США подписал 22 марта.

Документ составлен таким образом, что в действие эта мера может вступить только после длительного периода консультаций. Отсрочка может дать законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1300 наименований, которые предполагается обложить тарифами.

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Ссылки в интернете

Заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера

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