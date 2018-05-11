 США гарантируют Пхеньяну безопасность в обмен на ядерное разоружение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США гарантируют Пхеньяну безопасность в обмен на ядерное разоружение

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что Ким Чен Ын совершит стратегические изменения в политическом курсе КНДР. В обмен на это США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Майк Помпео на встрече с Ким Чен Ыном в Пхеньяне (фото из архива)

Майк Помпео на встрече с Ким Чен Ыном в Пхеньяне (фото из архива)

США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, если власти Северной Кореи осуществят стратегическое решение в сторону отказа от ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео. О перспективах взаимоотношений с Пхеньяном он рассказал в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 мая.

По словам Помпео, грядущая встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына должна стать проверкой того, насколько лидер Северной Кореи готов изменить политический курс страны. Госсекретарь, который уже дважды встречался с Ким Чен Ыном, отметил, что, по его мнению, лидер КНДР разделяет цели США. "Мы очень внимательны к рискам, однако от всего сердца надеемся, что Ким Чен Ын хочет совершить стратегические изменения", - подчеркнул Майко Помпео.

Контекст

Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин об аргументах Ким Чен Ына и Дональда Трампа. (09.03.2018)

Политики разных стран считают запланированную встречу шагом в верном направлении. Однако переговоры по отказу КНДР от ядерной программы могут быть "непростыми". (09.03.2018)

В том случае, если КНДР изменит свою политику, президент Трамп готов гарантировать Ким Чен Ыну "успешный переход". Кроме того, США разрешат американским предприятиям совершать инвестиции в экономику и инфраструктуру Северной Кореи, заявил Помпео. 

Первая встреча на высшем уровне

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре. В 2017 году отношения между США и КНДР существенно ухудшились после проведения Северной Кореей серии ракетных испытаний. 5 августа 2017 года Совбез ООН принял санкции против Пхеньяна. В феврале 2018 года США также ввели масштабные ограничительные меры против КНДР. В марте Ким Чен Ын предложил Трампу "как можно скорее" провести переговоры. Президент США принял приглашение и объявил о готовности встретиться.

27 апреля во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов.

Смотрите также:

  • Военные в Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Военные

    Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

  • Два подростка - из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Молодежь

    Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

  • Группы молодых людей в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Непринужденность

    Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Хорошее настроение

    И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

  • Школьники из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Первоклашки

    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

  • Памятники в Северной и Южной Кореях

    Портреты северных и южных корейцев

    Памятники

    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

    Портреты северных и южных корейцев

    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

    Портреты северных и южных корейцев

    Почитание традиций

    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

  • Молодожены в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Важный день

    Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Жизнь военных в непривычном ракурсе

    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


Смотреть видео 01:09

Историческая встреча лидеров двух Корей

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Историческая встреча лидеров двух Корей  

Зачем Дональд Трамп приехал в Азию  

Ким Чен Ын vs. Трамп: политический рэп-баттл – "Заповедник"  

Также по теме

Singapur Skyline

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 07.05.2018

По данным южнокорейских СМИ, президент США и глава Северной Кореи встретятся в середине июня в Сингапуре.

Deutschland Angela Merkel & Stefan Löfven, Ministerpräsident Schweden

Швеция хочет посредничать между США и Северной Кореей 16.03.2018

Шведское посольство в Пхеньяне представляет дипломатические интересы США. Стокгольм мог содействовать проведению встречи Трампа с Ким Чен Ыном, заявил премьер-министр Швеции. 

Самые читаемые

"Евровидение-2018": красивый батл Израиля и Кипра и некрасивый инцидент  

Комментарий: Провал России на "Евровидении-2018" - кто виноват и что делать  

Комментарий: Трамп и Нетаньяху обыграли Тегеран и Москву  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно