 США высылают 60 российских разведчиков | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2018
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Мир

США высылают 60 российских разведчиков

Десятки сотрудников спецслужб России будут высланы из США в ответ на применение Москвой химоружия на британской территории, сообщает Белый дом.

USA - Weiße Haus in Washington bei Nacht (picture alliance/dpa/Lehtjkuva/A. Aimo-Koivisto)

США высылают десятки сотрудников российских спецслужб. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп в ответ на применение Россией химического оружия на территории Великобритании, сообщает пресс-служба Белого дома в понедельник, 26 марта. Информагентства сообщают, что из США будут высланы 60 российских разведчиков.

Новость дополняется.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Ссылки в интернете

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Аудио- и видеофайлы по теме

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