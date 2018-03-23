США высылают 60 российских разведчиков | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2018

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В больнице в состоянии комы

Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.