США высылают 60 российских разведчиков | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2018

Десятки сотрудников спецслужб России будут высланы из США в ответ на применение Москвой химоружия на британской территории, сообщает Белый дом.
США высылают десятки сотрудников российских спецслужб. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп в ответ на применение Россией химического оружия на территории Великобритании, сообщает пресс-служба Белого дома в понедельник, 26 марта. Информагентства сообщают, что из США будут высланы 60 российских разведчиков.
Новость дополняется.
Смотрите также:
Глава диппредставительства Евросоюза в России отозван для консультаций в Брюссель из-за "дела Скрипаля". За этим могут последовать новые санкции и другие штрафные меры в отношении РФ. (23.03.2018)