 США вводят новые многомиллиардные пошлины против Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2018
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Мир

США вводят новые многомиллиардные пошлины против Китая

Вашингтон вводит штрафные тарифы на сотни видов продукции из КНР. Китай обещает принять зеркальные меры.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер

США представили список из 1300 китайских товаров, на которые вводятся штрафные пошлины. Ежегодно таким пошлинами будет облагаться импорт в США товаров данных категорий в объеме 50 млрд долларов, сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер вечером во вторник, 3 апреля. Ранее сообщалось, что штрафными пошлинами будет облагаться китайский импорт на сумму в 60 млрд долларов.

На китайские товары, список которых в ближайшие два месяца будет уточняться, вводятся 25-процентные пошлины. Под санкции подпадает в первую очередь сфера высоких технологий - космос, информационные и коммуникационные технологии, а также машиностроение. Такие потребительские товары, как одежда, под штрафные пошлины пока не подпадают, поскольку повышение цен на них напрямую ударит по американским потребителям.

Зеркальный ответ

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что действия США не отвечают ни китайским, ни американским интересам. Со своей стороны министерство торговли в Пекине обещало ввести ответные зеркальные меры. "Мы подготовим соответствующие меры в отношении США в аналогичных масштабах", - говорится в заявлении ведомства, обнародованном 4 апреля.

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В заявлении Минторга КНР подчеркивается, что Китай в состоянии ответить на любые протекционистские действия США в сфере торговли. В документе также отмечается, что Китай незамедлительно обратится в арбитражные инстанции Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку действия США "подрывают основы и дух ВТО". 

Китайское министерство назвало решение США о введении штрафных пошлин беспочвенным. "Это типично для единоличной политики и протекционизма в торговле. Действия Соединенных Штатов противоречат интересам и США, и Китая и игнорируют потребности потребителей", - констатируется в документе.

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