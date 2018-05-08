 США ввели новые санкции в отношении ″Рособоронэкспорта″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2018
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Мир

США ввели новые санкции в отношении "Рособоронэкспорта"

Ограничительные меры в отношении государственной оборонной компании введены за сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией. Санкции вступят в силу 9 мая. Срок их действия составляет два года.

Symbolbild Beziehungen USA Russland Kalter Krieg (picture-alliance/chromorange)

Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении  государственной оборонной компании "Рособоронэкспорт", сообщается во вторник, 8 мая,  насайте Федерального реестра США.Ограничительные меры, которые вступят в силу 9 мая, введены за сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Контекст

Беспрецедентная видеопрезентация новейших видов оружия в предвыборной речи российского президента даст старт новому витку глобальной гонки вооружений, считает Андрей Гурков. (02.03.2018)

Лидером экспорта вооружений остаются США: на их долю приходятся почти 34 процента мирового объема продаж. Россия с существенным отрывом - на второй строчке, Германия - четвертая. (12.03.2018)

Палата представителей Конгресса США утвердила закон о военных ассигнованиях на 2017 год. Документ налагает запрет на сотрудничество Пентагона и "Рособоронэкспорта". (09.03.2017)

В частности, государственные структуры США не могут покупать вооружение у "Рособоронэкспорта" или продавать оборонной компании свою продукцию, а также предоставлять услуги в области обороны. При этом санкции не касаются достигнутых ранее договоренностей о закупке, ремонте и обслуживании вертолетов Ми-17.

В марте 2017 года Палата представителей Конгресса США ввела запрет на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом". При этом руководитель Пентагона может отказаться от данных ограничений, если в ходе консультаций с госсекретарем США и директором Национальной разведки он придет к выводу, что подобный шаг "жизненно важен для удовлетворения интересов национальной безопасности" Соединенных Штатов.

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  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

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    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

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  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

Ссылки в интернете

Сайт Федерального реестра США

Аудио- и видеофайлы по теме

Что говорил новый советник Трампа о России  

Почему растут мировые продажи оружия, и какую роль в этом играет РФ?  

Без двух минут полночь: новая гонка вооружений?  

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