США ввели новые санкции в отношении "Рособоронэкспорта"

Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении государственной оборонной компании "Рособоронэкспорт", сообщается во вторник, 8 мая, насайте Федерального реестра США.Ограничительные меры, которые вступят в силу 9 мая, введены за сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Сирией.

В частности, государственные структуры США не могут покупать вооружение у "Рособоронэкспорта" или продавать оборонной компании свою продукцию, а также предоставлять услуги в области обороны. При этом санкции не касаются достигнутых ранее договоренностей о закупке, ремонте и обслуживании вертолетов Ми-17.

В марте 2017 года Палата представителей Конгресса США ввела запрет на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом". При этом руководитель Пентагона может отказаться от данных ограничений, если в ходе консультаций с госсекретарем США и директором Национальной разведки он придет к выводу, что подобный шаг "жизненно важен для удовлетворения интересов национальной безопасности" Соединенных Штатов.

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