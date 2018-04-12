"Считаю себя невиновным": экс-министр Улюкаев не смог обжаловать приговор

12 апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улекаеву. Его защита требовала признать экс-министра невиновным. Ранее Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 2 млн долларов. Кроме того, ему запретили занимать государственные должности и обязали выплатить 130 млн рублей штрафа.

Что просит защита Улюкаева

Заседание в Мосгорсуде было назначено на 10 утра. Из-за того, что на суд пришли несколько десятков журналистов, слушание перенесли в большой зал апелляционного корпуса. Заседание вели судьи Ольга Неделина, Юсуп Заурбеков и Светлана Федорова. Бывшего министра привели в наручниках в один из двух стеклянных клеток-аквариумов судебного зала. Прямо над Улюкаевым висела безыскусная картина, изображающая итальянского мыслителя XIX века Чезаре Беккариа. Под ним фраза: "Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один и наиболее эффективных способов предупредить преступления".

В начале заседания Улюкаев попросил, чтобы его супругу Юлию Хряпину допустили как общественного защитника. Это дало бы жене такой же статус, как и у адвокатов, и она могла бы без помех приходить к мужу в СИЗО и беседовать с ним. Прокурор это ходатайство попросил отклонить. Причина – у жены Улюкаева нет юридического образования, а у обвиняемого и так четыре адвоката. Суд жену не допустил.

После ходатайств перешли к судебному следствию. Судья Федотова долго и монотонно зачитывала информацию о решении суда первой инстанции. После ее выступления адвокаты защиты еще раз подчеркнули, что глава "Роснефти" Игорь Сечин, главный свидетель обвинения, так и не был допрошен. И тут произошло то, чего никто не ожидал.

Игорь Сечин тайно приезжает в суд

Игорь Сечин

Внезапно прокурор Борис Непорожный попросил допросить Игоря Сечина. Ранее он уже четыре раза не являлся в суд, ссылаясь на занятость. Оказалось, что Сечин уже в суде и готов прийти на допрос, но при условии, что тот пройдет в закрытом режиме, сказал прокурор. Якобы, чтобы не разглашать коммерческую тайну "Роснефти". Алексей Улюкаев и его адвокаты выступили против закрытия заседания. По их словам, "никаких секретов" в документах нет. Но, посовещавшись, судьи все же закрыли заседание. Зрителей и журналистов попросили выйти из зала.

После того, как закончился допрос Сечина, журналистов снова пустили в зал. Главы "Роснефти" там уже не было. Адвокаты сказали, что из-за его показаний им нужно поменять позицию защиты. Попросили время до понедельника. Прокуроры предложили 15-20 минут. Суд дал полтора часа.

Очень длинная лестница

После перерыва адвокаты попросили суд задать Улюкаеву один вопрос. А именно: что он делал после того, как отошел от бильярдного стола в тот день, когда состоялась игра на бильярде Сечина с Костиным (в перерыве во время саммита БРИКС в Гоа – Ред.). По словам Улюкаева, между переговорами участники делегации оставались в холле гостиницы, играли в бильярд. "Я пришел, обменялся фразами, после чего вернулся на свое место, обменялся бумагами, сидел вместе с коллегами", - сказал он. Потом Улюкаева и других делегатов, включая Сечина, пригласили на встречу. По словам Улюкаева, пока он шел, "физически не соприкасался" с Сечиным, не разговаривал с ним, а сам поход по лестнице в зал переговоров занял не более минуты.

После начались судебные прения. Адвокаты поочередно обращались к суду и перечисляли факты, доказывающие невиновность Улюкаева. Подробнее и эмоциональнее всех выступил Тимофей Гриднев. Благодаря его почти часовой речи стало известно, что именно говорил глава "Роснефти" на допросе. В частности, выяснилось, что Сечин изменил свои показания о том, где именно Улюкаев вымогал у него два миллиона долларов. Изначально это было за игрой в бильярд, сегодня в Мосгорсуде – на лестнице. Причем это, по показаниям Сечина, заняло 10-15 минут. "Это на какой этаж надо было десять минут по лестнице подняться?" - обратился к суду адвокат.

Также Гриднев подчеркнул, что Сечин фактически признал, что Улюкаев не мог ни при каких обстоятельствах повлиять на приватизацию ПАО "Башнефть". "Не всем показаниям Сечина мы доверяем. Но в данном конкретном случае свидетель обвинения встал на позицию защиты", - заключил адвокат.

Другая адвокат, Лариса Каштанова, отдельно остановилась на эпизоде передачи денег в офисе "Роснефти". По ее словам, оперативный эксперимент был проведен неверно: специальным раствором были покрыты не только деньги, но и вся сумка. "Я допускаю, что половина "Роснефти" светилась в этом растворе", - сказала она.

"20 кг американских долларов"

Затем поочередно выступили оба прокурора. "Если все время повторять "мне жарко, мне жарко, мне жарко", возможно, через какое-то время станет чуть теплее. Но не по данному уголовному делу. Защита повторяет одни и те же доводы», - начал молодой Борис Непорожный. По его словам, после показаний Сечина адвокаты придумали новую версию защиты. А именно – что никакого разговора на Гоа вообще не было. "Зачем тогда Сечину нужно было рассказывать суду, как они передвигались по зданию?" - спросил прокурор.

Прокурор настаивает, что Улюкаев знал, что находится в сумке, которую ему передал Сечин. "Судя по записи разговора, Улюкаев без благодарности, без элементарного спасибо подхватывает у Сечина эту сумку и несет 20 кг американских долларов к себе в машину".

К шести вечера, когда прения закончились, Улюкаеву предоставили последнее слово. "Я считаю себя невиновным. Было немало тому доказательств. Приговор сделан по принципу – ОБС (одна бабка сказала). В нашем случае – один мужик сказал. Услышал, как другой мужик ему сказал, как третий мужик требовал у него деньги". Улюкаев также процитировал фразу из книги "Алиса в стране чудес": "Пусть выносят приговор! А виновен он или нет – потом разберемся". По словам Улюкаева, это логика британского премьера и судьи Замоскворецкого суда, которая вынесла ему обвинительный приговор. "Приговор в том виде, в котором он рассматривается сегодня, дискредитирует судебную систему", - заявил экс-министр

Суд удалился для вынесения приговора. Вернувшись, он оставил в силе решение Замоскворецкого суда о восьми годах колонии строгого режима и штрафе. Но убрал запрет занимать должности на государственной службе и в госкомпаниях в течение 8 лет после освобождения. Адвокаты оказались комментировать решение Мосгорсуда, пообещав лишь, что обжалуют его.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Дерипаска в санкционном списке США: вслед за Рыбкой уплыло полцарства После попадания Олега Дерипаски в санкционный список США акции его компании "Русал" упали более чем на 48 процентов. Скандал с Настей Рыбкой аукнулся олигарху, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Дмитрий Песков в роли защитника Леонида Слуцкого? Дмитрий Песков раскритиковал журналисток, обвинивших депутата ГД Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Карикатурист Сергей Елкин о новой роли пресс-секретаря президента РФ.

Российская политика в карикатурах Какая комиссия по этике устроила бы депутата Слуцкого Обвиненный в домогательствах депутат Леонид Слуцкий наверняка доволен решением комиссии Госдумы по этике, не осудившей его поведение. Будь его воля, он бы и состав комиссии поменял, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Отравление Скрипаля, или Яд двойного применения На обвинения в причастности России к отравлению бывшего двойного агента Скрипаля Кремль реагирует по-разному. Карикатурист Сергей Елкин о нюансах внешнего и внутреннего потребления.

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах Про "пургу" Пескова и альтер эго Путина Президент России Владимир Путин в интервью NBC признал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет иногда "пургу"". Карикатурист Сергей Елкин задумался над тем, откуда ветер дует.

Российская политика в карикатурах Как Володин Слуцкого от журналисток защищал Cпикер Госдумы Вячеслав Володин вступился за депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Карикатурист Сергей Елкин о мужской солидарности по-думски.

Российская политика в карикатурах В аргентинском кокаиновом скандале замешаны спецслужбы РФ? В истории с обнаружением в посольстве РФ в Аргентине 400 кг кокаина больше вопросов, чем ответов. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительном использовании щита и меча - символа спецслужб.

Российская политика в карикатурах "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Российская политика в карикатурах Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

Российская политика в карикатурах У кого Владимир Путин научился пугать мир ракетами В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новой российской атомной ракете. Карикатурист Сергей Елкин знает, кого это известие возмутило больше всего.

Российская политика в карикатурах Как российский "снежок" оказался в Аргентине В школе при посольстве РФ в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина, предназначенного для поставок в Россию. Преступную цепочку удалось проследить и раскрыть. Сергей Елкин об операции "Уборка".

Российская политика в карикатурах Анатомия эмиграции из России от Сергея Елкина От "утечки мозгов" из России в последнее время все чаще предостерегают специалисты и политики. Карикатурист Сергей Елкин составил в этой связи анатомический атлас эмиграции.

Российская политика в карикатурах "Газпром" - ручной монстр Владимира Путина "Газпрому" исполнилось 25 лет. За это время концерн превратился в мощный политический инструмент, которым умело пользуется Владимир Путин. Карикатура Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Кремль, Путин и российские телеканалы - связи нет? Кремль не вмешивается в политику телеканалов, намеренных показать фильм о Путине накануне выборов, заявил Дмитрий Песков. Мы так и подумали. Карикатура Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Крупная рыба в сетях Насти Рыбки Обвинения в адрес олигарха Олега Дерипаски и откровения о жизни российских элит в одночасье прославили девушку легкого поведения по имени Настя Рыбка на всю Россию. Сергей Елкин о возможной реакции президента.

Российская политика в карикатурах Рыбке на YouTube вход (заплыв) запрещен YouTube потребовал от канала "Навальный Live" удалить программу про Олега Дерипаску, Сергея Приходько и Настю Рыбку. Карикатурист Сергей Елкин проиллюстрировал этот запрет.

Российская политика в карикатурах Олимпиада, МОК и российские спортсмены: снова вместе? Международный спортивный арбитраж (CAS) признал неправомерным отстранение от Олимпиады в Пхёнчхане 28 российских атлетов. Карикатурист Сергей Елкин об их победе в баттле с МОК.

Российская политика в карикатурах Как Путин может отреагировать на "Кремлевский доклад" Вашингтон опубликовал "Кремлевский доклад". В нем - 210 лиц из окружения Путина, которым угрожают санкции США. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции российского президента.

Российская политика в карикатурах Собчак как спасительница Навального Ксения Собчак спешит на помощь Алексею Навальному? По мнению карикатуриста Сергея Елкина, это как сказка про "Рапунцель" на новый лад перед выборами в России.

Российская политика в карикатурах Кто является движущей силой Путина Что общего у Владимира Путина, Ксении Собчак, Иосифа Сталина и Владимира Ленина? Карикатурист Сергей Елкин знает, кто является главными ступенями ракеты президента РФ.

Российская политика в карикатурах "Смерть Сталина", или Кто стоит на страже духовных скреп Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у комедии "Смерть Сталина". Карикатурист Сергей Елкин знает, чье это решение, но сомневается в его эффективности.

Российская политика в карикатурах Россия грозит Microsoft миллиардными убытками По словам главы Минкомсвязи РФ Никифорова, Microsoft грозят большие убытки из-за ограничения продаж программного обеспечения российским компаниям. Карикатурист Сергея Елкин о санкциях и антисанкциях.

Российская политика в карикатурах Путин в проруби - как это было Владимир Путин на Крещение окунулся в прорубь на Селигере. Как было организовано купание президента России, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Голосовать или нет на выборах президента России Идти или не идти на президентские выборы? Навальный призывает к бойкоту, власти делают все, чтобы повысить явку. О трудностях выбора - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Сказки о явке на выборах президента России На выборы президента России 18 марта 2018 года пойдут не все. О возможных причинах ожидаемой низкой явки избирателей - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Какое слово не может произнести Владимир Путин Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Когда внешние враги - лучшие друзья Путина Раздувание мифов о внешних врагах России помогает президенту Владимиру Путину укреплять свои позиции внутри страны, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах ЕС и Россия спорят о поставках свинины: дело не в санкциях Еще до продэмбарго Россия запретила импорт свинины из стран Евросоюза. Брюссель требует за это компенсацию в 1,4 млрд евро. Карикатурист Сергей Елкин увидел этот спор так.

Российская политика в карикатурах Как Путин Россию из кризиса вывел Президент Владимир Путин уверяет, что экономика России преодолела спад. Однако россияне этого пока не почувствовали, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах 8 лет для Улюкаева - много или мало? Сечин знает ответ Экс-министр Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам по обвинению в получении взятки от "Роснефти". О том, как мог отреагировать на решение суда глава "Роснефти" Игорь Сечин - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Уход российских военных из Сирии: попытка номер 2 Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. В 2016 г. российский президент уже выступал с идентичным заявлением, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Мутко доигрался: Олимпийские игры без России МОК возложил на Виталия Мутко, вице-премьера и бывшего министра спорта РФ, ответственность за подмену допинг-проб российских спортсменов. Карикатурист Сергей Елкин об этом решении.

Российская политика в карикатурах Выборы президента России: какие выборы, такой и логотип ЦИК РФ представил логотип президентских выборов 2018 года, разработка которого обошлась в 37 млн рублей. Карикатуриста Сергея Елкина впечатлил творческий размах авторов.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Что означает кандидатура Ксении Собчак на выборах президента РФ Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в России в 2018 году. Карикатурист Сергей Елкин видит ее роль так. Автор: Сергей Елкин

