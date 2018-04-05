Суд снял с историка Дмитриева обвинение в развратных действиях

Петрозаводский городской суд в четверг, 5 апреля, оправдал главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвинявшегося в развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Однако суд признал его виновным по статье о хранении оружия и назначил ему два с половиной года ограничения свободы. Ему необходимо регулярно являться в полицию в течение следующего года и трех месяцев.

Приговор был оглашен на закрытом заседании, процедура заняла около двух часов. Обвинитель требовал для Дмитриева 9 лет колонии.

Правозащитники предполагают месть властей

Правозащитнику инкриминировали 9 фотографий, обнаруженных в его компьютере, на которых была запечатлена несовершеннолетняя обнаженная падчерица Дмитриева. Всего таких снимков на компьютере было несколько сотен. Сам Дмитриев в свою защиту заявил, что фотографировал девочку для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

Соратники Дмитриева считают, что власти преследуют его за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Несколько экспедиций под его руководством обнаружили массовые захоронения узников ГУЛАГа на Соловках, вдоль Беломорканала и у Петрозаводска.

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