 Суд снял с историка Дмитриева обвинение в развратных действиях | Новости из Германии о России | DW | 05.04.2018
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Россия

Суд снял с историка Дмитриева обвинение в развратных действиях

Глава карельского "Мемориала" оправдан по делу о разврате и порнографии, но осужден за хранение оружия.

Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

Петрозаводский городской суд в четверг, 5 апреля, оправдал главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвинявшегося в развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Однако суд признал его виновным по статье о хранении оружия и назначил ему два с половиной года ограничения свободы. Ему необходимо регулярно являться в полицию в течение следующего года и трех месяцев.

Контекст

Директор "Мемориала" в Санкт-Петербурге Ирина Флиге рассказала DW об обещаниях полиции разогнать митинг в память жертв репрессий на Соловках и об отношении властей к теме ГУЛАГа. (17.08.2017)

Прокурор Петрозаводска запросила 9 лет для историка Юрия Дмитриева. Приговор главе карельского "Мемориала" должны огласить в конце марта. (20.03.2018)

Приговор был оглашен на закрытом заседании, процедура заняла около двух часов. Обвинитель требовал для Дмитриева 9 лет колонии.

Правозащитники предполагают месть властей

Правозащитнику инкриминировали 9 фотографий, обнаруженных в его компьютере, на которых была запечатлена несовершеннолетняя обнаженная падчерица Дмитриева. Всего таких снимков на компьютере было несколько сотен. Сам Дмитриев в свою защиту заявил, что фотографировал девочку для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

Соратники Дмитриева считают, что власти преследуют его за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Несколько экспедиций под его руководством обнаружили массовые захоронения узников ГУЛАГа на Соловках, вдоль Беломорканала и у Петрозаводска.

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  • Памяти Василя Стуса

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Василь Стус

    Украинский поэт Василь Стус был одним из пермских узников. Скончался в 1985 году. Колония прекратила свое существование в 1988 году.

  • В одном из помещений музея

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    В музее

    Изначально большинство заключенных составляли коллаборационисты – граждане СССР, сотрудничавшие с оккупационными войсками во время Второй мировой войны. Но постепенно им на смену пришли осужденные за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

  • В музее

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    "Зека Васильев и Петров зека"

    В середине 1980-х тогдашний советский лидер Михаил Горбачев согласился на массовые амнистии политзаключенных. 29 декабря 1987 года было амнистировано большинство узников колонии "Пермь-36".

  • На территории музея

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Стена

    Музей принял первых посетителей в 1996 году. С тех пор усилиями волонтеров, в том числе и немецких, были отремонтированы и восстановлены 15 зданий и сооружений лагеря и более двух километров лагерных заграждений.

  • На территории музея

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Идеальное "сосуществование"

    Музей изначально создавался и всегда позиционировал себя как независимый, общественный. Недвижимость принадлежала и продолжает принадлежать государству, хотя была предоставлена музею в бессрочное пользование на безвозмездной основе. Деньги на содержание и финансирование музея поступали из бюджетных средств (не все, но большая часть), а в содержательную часть власти не вмешивались.

  • Посетители

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Что будет?

    Согласно недавним заявлениям представителей музея, государство решило забрать свое имущество назад и пересмотреть концепцию музея, фактически "подвинув" автономную негосударственную организацию "Пермь-36", которая создавала и все эти годы занималась общественным музеем.

  • На территории

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Кто решит проблему?

    Сообщения о том, что единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, может раствориться в пространстве, взбудоражили общественность как в России, так и за рубежом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 04:40

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"

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"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

Этот уникальный, единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, фактически прекратил свою работу. В чем причина? (31.07.2014)  

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Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"  

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Прокурор Петрозаводска запросила 9 лет для историка Юрия Дмитриева. Приговор главе карельского "Мемориала" должны огласить в конце марта.

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Приговор историку Дмитриеву будет вынесен 3 апреля 27.03.2018

В последнем слове глава карельского "Мемориала" настаивал на своей невиновности. Заседание длилось не более 10 минут.

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Глава карельского "Мемориала" Дмитриев освобожден из-под стражи 27.01.2018

Юрий Дмитриев отпущен под подписку о невыезде, поскольку ранее Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста.

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