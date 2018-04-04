 Суд разрешил взять под стражу экс-президента Бразилии Лулу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2018
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Мир

Суд разрешил взять под стражу экс-президента Бразилии Лулу

Бывшему президенту Бразилии не удалось добиться отсрочки приведения приговора в исполнение. Лула считает, что его пытаются не допустить до участия в президентских выборах.

Лула да Силва на митинге

Лула да Силва на митинге

Верховный суд Бразилии дал добро на взятие под стражу бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Соответствующее постановление было принято в ночь на четверг, 5 апреля, шестью голосами против пяти. В результате Луле не удалось добиться новой отсрочки приведения приговора в исполнение: экс-президент Бразилии приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

На прошлой неделе Верховный суд вновь отклонил апелляцию Лулы против вынесенного ему приговора. В то же время судьи предоставили ему отсрочку от ареста до среды. Теперь суд должен решить, может ли Лула оставаться на свободе до тех пор, пока он не исчерпает всех правовых возможностей. Вынесенное ныне постановление, однако, означает, что Лула может быть арестован уже в ближайшие дни.

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Принятию данного решения предшествовали 10-часовые споры в суде: пятеро судей были за отсрочку приведения приговора в исполнение, а пятеро других - против. Чашу весов склонил голос председателя суда Кармен Лусии. Она заявила, что подобные отсрочки могут привести к безнаказанности.

Расколотое общество

Лула да Силва отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что судебный процесс - это попытка не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Согласно опросам, Лула стал бы фаворитом на этих выборах. Он уже правил Бразилией в 2003 - 2010 годах. В годы его правления Бразилия переживала экономический бум, правительство запустило программы по борьбе с бедностью и в поддержку сельскохозяйственной реформы.

Лула да Силва по-прежнему пользуется огромной популярностью у части населения. Бразильский народ так же расколот в своем отношении к экс-президенту, как и члены Верховного суда.

 

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    Автор: Александр Дельфинов


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