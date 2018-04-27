Суд отказался перевести Алексея Малобродского под домашний арест

Басманный суд Москвы не удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) об освобождении из-под стражи и переводе под домашний арест бывшего генпродюсера "Седьмой студии" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Оглашая решение, судья Евгения Николаева заявила в пятницу, 27 апреля, что в настоящее время суд не усматривает оснований для отмены меры пресечения в виде заключения под стражу или ее изменения на более мягкую.

Суд счел, что окончание расследования не может быть основанием для изменения меры пресечения и что Малобродский может скрыться, чтобы избежать возможного наказания по итогу рассмотрения его дела по существу. Таким образом, он останется в СИЗО до 19 июня.

Ранее в тот же день в ходе судебного заседания представитель прокуратуры заявила, что не видит оснований для изменения меры пресечения Малобродского на домашний арест

Защита обжалует решение суда

Адвокат экс-директора "Гоголь-центра" Ксения Карпинская пообещала обжаловать решение суда, отказавшегося освободить его из СИЗО.

Двумя днями ранее, 25 апреля, следствие направило в суд ходатайство о переводе 60-летнего обвиняемого под домашний арест, приняв во внимание его возраст и состояние здоровья, а также решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который счел содержание Малобродского под стражей необоснованным.

Дело "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" связано с якобы хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта "Платформа" в 2011-2014 годах. По версии следствия, ущерб по делу составляет 68 миллионов рублей.

По делу, кроме Алексея Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова, проходят директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием.

18 апреля Басманный суд Москвы оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 июля. Домашний арест Юрия Итина продлен до 24 мая, Софьи Апфельбаум - до 19 июля.

15 апреля Серебренникову была присуждена театральная премия "Золотая маска".

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