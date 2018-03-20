Суд оставил за ФСБ право доступа к переписке пользователей Telegram | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.03.2018

Во вторник, 20 марта, Верховный суд России отклонил иск представителей Telegram, добивавшихся отмены приказа ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки пользователей этого мессенджера. Компания намерена обжаловать решение суда. За слушанием дела следила корреспондент DW.

Рассмотрение иска: аргументы Telegram

Рассмотрение иска Telegram Messenger LLP к ФСБ в Верхновном суде России было назначено на утро 20 марта. Накануне общественная организация "Роскомсвобода" анонсировала в соцсетях слушание дела, подчеркивая, что оно открытое и посетить его может любой желающий. В одном из комментариев пользователь спросил: "Это для тех, кто не научился пользоваться vpngate?". В итоге в зал суда не пришел никто, кроме журналистов.

Рамиль Ахметгалиев

Заседание открыла судья Алла Назарова. Интересы Telegram защищал адвокат из правозащитной организации "Агора" Рамиль Ахметгалиев, ФСБ - двое представителей, мужчина и женщина (их фамилии не были названы). Адвокат истца начал выступление с оспаривания главного документа: приказа ФСБ от 19 июля 2016 года об утверждении порядка передачи информации для декодирования сообщений пользователей интернета.

По словам Ахметгалиева, ФСБ, издав этот приказ, нарушил ряд федеральных законов, включая законы "Об информации" и "О противодействии коррупции". Для ясности адвокат провел аналогию между кодами дешифрования и паролем от мобильного телефона: "И то, и другое дает доступ к переписке и всему, что есть на телефоне. Информация для декодирования - это информация ограниченного доступа. Как ни крути, у ФСБ идет речь о личной переписке. Это вопрос чувствительный, тонкий: с одной стороны, терроризм, с другой - необходимость соблюдения частных интересов".

Павел Дуров

Рамиль Ахметгалиев подчеркнул, что на ФСБ лежит профессиональная обязанность обеспечивать сохранение этой тайны, а потому приказ спецслужбы противоречит законам: "Мой доверитель (основатель Telegram Павел Дуров. - Ред.) был, мягко говоря, удивлен сложившейся ситуации. Обеспечивать сохранность переписки - обязанность таких компаний, как Telegram".

Доводы ФСБ и решение суда

В ответ представительница ФСБ сослалась на российские законы, по которым коды шифрования не считаются особо охраняемой информацией. Она также заверила адвоката истца в том, что в ФСБ понимают - право граждан на тайну переписки может быть ограничено только по решению суда. Ее поддержал представитель Минюста: "Передача ключей - это передача инструмента, то есть акт всего лишь процедурный, который никак не нарушает права граждан России".

После часового заседания без особых прений судья приняла решение отклонить иск Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор опубликовал сообщение о необходимости передать ФСБ информацию для декодирования переписки в Telegram. Если мессенджер не предоставит эти данные в течение 15 суток, то доступ к нему может быть заблокирован. Так уже случилось с мессенджерами BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также Vchat.

Вопрос репутации Telegram

После оглашения вердикта адвокат истца Рамиль Ахметгалиев заявил, что в компании ожидали такого развития событий. Он также оценил аргументацию ФСБ, назвав ее очень витиеватой и хитрой: "В этом приказе ФСБ много странностей и противоречий. Они просят декодировку якобы по тем делам, которые уже расследуются и по которым уже изъяты телефоны, но в то же время просят коды на будущее. Есть судебные акты, нет их - это не ваше дело".

При этом общих кодов дешифрования ко всем перепискам в Telegram в природе не существует, подчеркнул адвокат. "Но сегодня речь шла скорее о более широком, репутационном вопросе: а должны ли вообще мессенджеры отвечать на такие запросы ФСБ? Наша позиция - запрашивать у Telegram такую информацию можно только по решению суда, причем только по конкретному делу и переписке. А не как ФСБ: дайте нам все, что хотим", - пояснил адвокат.

Напомним, что противостояние Telegram с властями России перешло в юридическую плоскость в октябре 2017 года, когда мировой суд признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в нарушении части 2-й ст. 13.31 КоАП и оштрафовал на 800 тысяч рублей за отказ предоставлять ФСБ ключи от переписки пользователей мессенджера.

Решение было обжаловано, но районный суд апелляцию отклонил. После чего Telegram обратился в Верховный суд с иском к ФСБ, оспаривая законность ее приказа. Комментируя отклонение этого иска, адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев пообещал, что вскоре будет подана апелляционная жалоба на сегодняшнее решение Верховного суда.

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