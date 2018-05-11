 Суд освободил от уголовной ответственности нападавшего на Татьяну Фельгенгауэр | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2018
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Россия

Суд освободил от уголовной ответственности нападавшего на Татьяну Фельгенгауэр

Пресненский суд отправил на принудительное лечение Бориса Грица, в октябре напавшего с ножом на журналистку "Эха Москвы" и страдающего расстройством психики.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы признал невменяемым и освободил от уголовной ответственности Бориса Грица, обвиняемого в нападении на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. В пятницу, 11 мая, он был направлен на принудительное лечение в специализированное учреждение. В связи с психическим расстройством Гриц был признан опасным для общества.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью "Интерфаксу" заявил, что доволен решением суда. "Однако за рамками судебного решения остались подстрекатели. Следствие и суд решили не привлекать их к ответственности. Я буду искать способы привлечь их к ответственности", - указал он. 

Фельгенгауэр "скорее удовлетворена, чем нет"

Сама Татьяна Фельгенгаурэр указала, что "скорее удовлетворена таким решением, чем нет". "Спасибо, что не отпустили. Главное, чтобы вылечили", - заявила она в эфире "Эха Москвы". Журналистка также сообщила, что "суд шел нормально", поскольку "всем дали возможность высказаться". "В классическом понимании это был открытый состязательный процесс - то, за что мы все выступаем", - добавила радиоведущая. Она также отметила, что после ознакомления с показаниями родственников Грица у нее не осталось сомнений в его невменяемости.

Контекст

Между тем, как сообщает из суда корреспондент "Эха Москвы", защита Грица выразила надежду, "что он сможет отбывать наказание в Израиле, гражданином которого является" и в котором проживает его мать. Адвокаты также сообщили, что не будут обжаловать приговор.

Накануне прокурор попросил суд направить Грица на принудительное лечение в связи с психическим расстройством. Сам подсудимый в последнем слове признал свою вину частично, утверждая, что хотел ранить, но не убить журналистку. Он заявил, что напасть на ведущую его побудило преследование с ее стороны, проявлявшееся посредством телепатической связи и длившееся с 2012 года. Врачи пришли к выводу, что Гриц болен параноидной шизофренией с непрерывным типом течения.

23 октября 2017 года Татьяна Фельгенгауэр получила ранение ножом в шею в помещении редакции "Эха Москвы". Нападавший, 49-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц, зашел в здание радиостанции на Новом Арбате, распылил в лицо охраннику газ раздражающего действия, поднялся на 14-й этаж и, напав на ведущую, нанес ей ножевое ранение в шею. В ходе последующего задержания пострадали также два охранника.

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