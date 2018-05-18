 Суд не удовлетворил апелляции Серебренникова и Малобродского | Новости из Германии о России | DW | 21.05.2018
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Россия

Суд не удовлетворил апелляции Серебренникова и Малобродского

Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом. Алексею Молобродскому запретили перевод из СИЗО под подписку о невыезде, хотя после инфаркта он был отпущен домой.

Кирилл Серебренников

Мосгорсуд в понедельник, 21 мая, не удовлетворил апелляционные жалобы режиссера Кирилла Серебренникова и бывшего гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского. Защита Серебренникова требовала снятия с него ограничений - под домашним арестом он должен находиться до 19 июля.

Контекст

Один из фигурантов "дела Кирилла Серебренникова" после инфаркта освобожден из-под ареста. (14.05.2018)

Борис Хлебников - специальный гость кинофестиваля goEast в Висбадене. В интервью DW режиссер рассказал об успехе "Аритмии", Серебренникове, госденьгах и Крыме. (21.04.2018)

"Почти год я сижу под домашним арестом, почти год меня обвиняют в воровстве, уже год следствие ведет обвинительную тактику. Я прошу разрешения суда покидать дом для работы с 14.00 до 20.00 и разрешения работать и общаться со своими учениками и сотрудниками", - сказал режиссер.

Мосгорсуд признал законным и отказ в переводе из СИЗО под домашний арест Алексея Малобродского. Между тем следствие уже самостоятельно изменило  ему меру пресечения на подписку о невыезде после того, как в больнице ему диагностировали инфаркт.

Малобродского арестовали в июне 2017 года по "делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в мошенничестве с государственными субсидиями для проекта на сумму 133 млн руб. По данным следствия, речь идет о действиях, совершенных в 2011-2014 годах.

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    Автор: Ксения Сафронова


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