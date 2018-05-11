 Суд над Навальным перенесен на 15 мая | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2018
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Россия

Суд над Навальным перенесен на 15 мая

Судья, ведущий административное дело в отношении Навального, решил вызвать для показаний двух полицейских. Заседание состоится 15 мая.

Алексей Навальный на акции 5 мая в Москве

Алексей Навальный на акции 5 мая в Москве

Судебное заседание по административным делам в отношении оппозиционного политика Алексея Навального перенесено на 15 мая. Как сообщает корреспондент DW в пятницу, 11 мая, перенос заседания судья Дмитрий Гордеев обосновал необходимостью вызова для дачи показаний двух полицейских - Максима Дубинина и Александра Зверева. Интересы Навального представляют адвокаты  Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. Новое заседание Тверского районного суда Москвы состоится во вторник в 12.00.

Сам Навальный полагает, что решение по его делу уже имеется, "просто суду надо соблюсти какие-то формальные шаги". По мнению политика, "то, что происходит в суде, не имеет никакого отношения к решению".

В отношении Навального были возбуждены два административных дела: за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия и неповиновение требованию полицейских. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, обе статьи, по которым были возбуждены дела, предполагали как арест, так и денежный штраф. Если судья решит, что Навальный виновен, то ему грозит штраф и арест максимум на 45 суток за оба дела суммарно.

Контекст

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Привлечение несовершеннолетних к участию в несогласованных массовых акциях предлагается наказывать арестом до 15 суток и штрафом до 500 тысяч рублей. (10.05.2018)

Инициатива Думы по итогам протестных акций в Москве

5 мая примерно в 100 городах России прошли массовые протесты под лозунгами "Он нам не царь" и "За право быть гражданином", организованные Алексеем Навальным. Их участники выразили недовольство несменяемостью власти, а также социальными и экономическими проблемами. В ходе акций, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 1600 человек, свыше 230 из которых - в Санкт-Петербурге и около 700 - в Москве. Многие из задержанных - несовершеннолетние.

После акции члены парламентской фракции "Единой России"вознамерились установить ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в несогласованных массовых акциях. 10 мая они внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Документ предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


Смотреть видео 02:35

Что грозит задержанным на акции "Он нам не царь"?

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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Что грозит задержанным на акции "Он нам не царь"?  

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Акции против инаугурации Владимира Путина прошли в десятках российских городов. На митингах задержали более 1300 человек. Кто эти люди, которые вышли протестовать?

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