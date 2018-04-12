 Суд Москвы разрешил заблокировать Telegram | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2018
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Россия

Суд Москвы разрешил заблокировать Telegram

Иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи для дешифровки удовлетворен.

Эмблема Telegram

Эмблема Telegram

Таганский районный суд города Москвы в пятницу, 13 апреля, удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram  в России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). Об этом передает корреспондент DW из зала суда. 

Обязанности по ограничению доступа возложены на Роскомнадзор. Вердикт суда должен быть приведен в исполнение незамедлительно. Ответчикам дан месяц на обжалование постановления.

Контекст

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Представили Роскомнадзора и ФСБ отказались комментировать дело и покинули суд. Они не уточнили, каким образом технически будет осуществляться блокировка.

В ходе слушаний ходатайство представителей мессенджера о том, чтобы отложить рассмотрение иска, не было удовлетворено. Адвокаты отмечали, что Telegram и его представители формально не получили постановление суда о принятии иска к производству, а также копию искового заявления.

Адвокаты Telegram не "участвовали в фарсе"

Адвокаты Telegram не присутствовали на суде. Создатель мессенджера Павел Дуров отказался от этого, чтобы не "легитимизировать откровенный фарс", сообщил правозащитник "Агоры" Павел Чиков.

По данным сервиса Combot, в России насчитывается до 15 миллионов пользователей Telegram. Всего в мире им пользуются около 200 миллионов человек.

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