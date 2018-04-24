 Суд ЕС разрешил дать убежище жертве пыток из Шри-Ланки | Новости из Германии о Европе | DW | 24.04.2018
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Европа

Суд ЕС разрешил дать убежище жертве пыток из Шри-Ланки

Мужчина, обратившийся в суд Евросоюза, приехал в Великобританию в 2005 году и спустя четыре года подал ходатайство о получении статуса беженца.

Здание суда Евросоюза в Люксембурге

Здание суда Евросоюза в Люксембурге

Иностранец может получитьубежище в Евросоюзе, если на родине ему преднамеренно отказывают в лечении физических и психических травм, полученных в результате пыток. Так постановил суд ЕС в Люксембурге во вторник, 24 апреля, рассмотрев дело выходца из Шри-Ланки. При этом речь идет о дополнительном, ограниченном типе убежища, который вступает в силу, если конкретный случай не подпадает ни под Женевскую конвенцию о беженцах, ни под определение политического преследования.

Контекст

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Обратившийся в суд ЕС мужчина приехал в Великобританию в 2005 году и через четыре года подал ходатайство о предоставлении ему статуса беженца. Он указал, что является членом повстанческого движения "Тигры освобождения Тамил-Илама" и что шриланкийские силовики подвергали его пыткам, которые могут повториться, если он вернется. Ходатайство было отклонено, при этом мужчине отказали и в убежище дополнительного типа, так как опасность признали не доказанной.

Позже мужчина получил убежище в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Несмотря на это, суд ЕС должен был решить, имел ли он право на убежище дополнительного типа.

В Великобритании продолжат проверку дела беженца

Суд ЕС признал, что состояние беженца может значительно ухудшиться, если он вернется в Шри-Ланку, но отметил, что эта опасность не является условием для предоставления убежища дополнительного типа. Последнее может быть предоставлено, если на родине умышленно будет отказано в медицинской помощи, которая необходима для лечения физических или психических травм, полученных в результате пыток. При этом британские органы правосудия должны будут проверить, получит ли обратившийся в суд мужчина такой отказ или нет.

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    Автор: Ирина Филатова


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