 Суд ЕС признал Польшу виновной по делу о вырубке Беловежской пущи | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2018
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Европа

Суд ЕС признал Польшу виновной по делу о вырубке Беловежской пущи

Суд в Люксембурге заключил, что действия Польши угрожают фауне одного из последних девственных лесов в Европе. В Варшаве заявили о готовности соблюдать решение суда.

Вырубка Беловежской пущи

Европейский суд в Люксембурге постановил, что Польша, разрешив масштабную вырубку леса в заповедной Беловежской пуще, нарушила законодательство ЕС об охране окружающей среды. В постановлении суда, обнародованном во вторник, 17 апреля, указывается, что Польша не выполнила своих обязательств по защите Беловежской пущи - одного из последних в Европе девственных лесных массивов, который входит в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО.

Решение суда в Люксембурге было вынесено на основании жалобы, поданной Европейской комиссией (ЕК). Судья Марек Сафьян заявил, что вырубка леса в Беловежской пуще, начатая в 2016 году, создает угрозу для многочисленных видов редких животных, птиц и насекомых, в том числе для редкого европейского бизона, а также для флоры.

Контекст

Польша продолжает вырубку леса в Беловежской пуще - объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Экологи протестуют, суд ЕС безуспешно пытается остановить этот процесс, Беларусь опасается последствий. (04.08.2017)

К юбилею Беловежской пущи, который будет праздноваться в сентябре 2009 года, в развитие инфраструктуры этого национального парка планируется вложить 60 миллиардов рублей. (09.11.2008)

Угроза гигантского штрафа

Польша объяснила свое решение о масштабной вырубке леса распространением жука-короеда и необходимостью снижения риска лесных пожаров. ЕК, однако, не согласилась с аргументами Варшавы и в июле 2017 года подала на нее в суд ЕС. Признание Польши виновной в нарушении законодательства ЕС означает, что на нее может быть наложен штраф в размере как минимум 100 тысяч евро в день.

Польша уже объявила о готовности соблюдать постановление суда в Люксембурге. "Мы ждем деталей официального решения суда. Как уже говорилось ранее, Польша будет соблюдать постановление суда", - заявил представитель министерства охраны окружающей среды страны.

Глава экологической организации ClientEarth Джеймс Томсон назвал решение суда ЕС "огромной победой для всех защитников Беловежской пущи, для сотен людей, которые активно боролись за сохранение уникального девственного леса от немыслимого уничтожения".

Природоохранные зоны на территории Беловежской пущи

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