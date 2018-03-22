Суд в ФРГ приговорил беженца из Афганистана к высшей мере наказания | Новости из Германии о Германии | DW | 22.03.2018

Земельный суд во Фрайбурге (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в четверг, 22 марта, приговорил афганского беженца Хусейна К. (Hussein K.) к высшей мере наказания - пожизненному заключению - за изнасилование и убийство 19-летней студентки Марии Л. (Maria L.).

Изначально процесс вел суд по делам несовершеннолетних. Это связно с тем, что сам Хусейн К. при заведении дела утверждал, что ему 17 лет, хотя две экспертизы, проведенные по поручению прокуратуры, свидетельствовали о том, что на момент совершения резонансного преступления ему было как минимум 22 года.

Тем не менее в силу особой тяжести совершенного преступления приговор вынесен по законодательству для совершеннолетних. По этой же причине суд настоял на превентивном заключении (содержании в местах лишения свободы после отбытия наказания. - Ред.) - на тот случай, если после 15 лет заключенный обратится за возможностью досрочного освобождения, и ходатайство будет удовлетворено. Последнее эксперты, кстати, оценивают как крайне маловероятный сценарий.

Громкое убийство

19-летняя студентка из Фрайбурга подверглась нападению, когда одна ехала на велосипеде домой, возвращаясь с вечеринки. По данным следствия, преступник душил ее, изнасиловал, а затем бросил бесчувственное тело в реку, где девушка и утонула. Ее труп был обнаружен на следующее утро. Благодаря уликам на месте преступления и анализу записей с камер видеонаблюдения в трамвае полиции удалось выйти на след убийцы - беженца из Афганистана. Он был задержан через семь недель после преступления.

Убийство студентки во Фрайбурге вызвало в Германии бурные дебаты в правильности политики ФРГ в отношении беженцев. Хусейн К. проживал в приемной семье во Фрайбурге как несовершеннолетний беженец. По данным германских властей, он прибыл на территорию ФРГ без документов в ноябре 2015 года.

Из-за насильственного преступления против женщины Хусейн К. уже был приговорен в Греции к 10 годам лишения свободы, однако вышел на свободу условно-досрочно уже в октябре 2015 года. Вскоре после этого он скрылся и объявился в Германии как беженец из Афганистана. Тот факт, что он действительно из Афганистана, пока также подтвердить не удалось. Власти ФРГ ничего не знали о его криминальном прошлом, поскольку Греция не объявила Хусейна К. в международный розыск.

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