 Суд в ФРГ запретил мусульманке водить машину в никабе | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 19.03.2018
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Германия

Суд в ФРГ запретил мусульманке водить машину в никабе

Из-за запрета на закрывающие лицо головные уборы за рулем мусульманка не смогла окончить автошколу. Она обратилась в суд, заявив, что запрет нарушает ее право на свободу вероисповедания.

Мусульманка за рулем

В Германии запрещено носить закрывающие лицо головные уборы тем, кто находится за рулем. Это правило в понедельник, 19 марта, подтвердил Федеральный конституционный суд Германии, отвечая на обращение мусульманки, которая сочла, что запрет нарушает ее право на свободу вероисповедания.

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Обратившаяся в суд женщина уже семь лет подряд носит никаб и из-за запрета на подобные закрывающие лицо головные уборы не смогла окончить автошколу. Мусульманка утверждала, что ей - проживающей в сельской местности матери-одиночке - необходимы водительские права, а отказаться от никаба за рулем она не может.

Однако суд счел аргументацию женщину недостаточной, пояснив, что запрет на закрывающие лицо головные уборы за рулем служит для установления личности водителя в случае нарушения правил дорожного движения. Кроме того, подобные головные уборы могут мешать водителю видеть других участников движения. 

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    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Чадра

    Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

  • Женщина в никабе

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    Никаб

    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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